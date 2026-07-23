Суддів із Донецької та Луганської областей відрядили для здійснення правосуддя в інші суди

ВРП продовжила відрядження судді з Бахмутського суду та направила ще 8 суддів до інших установ.

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Вища рада правосуддя розглянула подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендаціями про відрядження суддів для здійснення правосуддя.

Зокрема, ВРП ухвалила рішення відрядити строком на один рік:

Куденкова Кирила — суддю Донецького окружного адміністративного суду до Житомирського окружного адміністративного суду;

Давиденко Тетяну — суддю Донецького окружного адміністративного суду до Харківського окружного адміністративного суду ;

суддю Донецького окружного адміністративного суду до Харківського окружного адміністративного суду ; Пляшеву Катерину — суддю Луганського окружного адміністративного суду до Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Секірську Анжелу — суддю Луганського окружного адміністративного суду до Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Кисельову Євгенію — суддю Луганського окружного адміністративного суду до Дніпропетровського окружного адміністративного суду .

Качанка Олександра — суддю Луганського окружного адміністративного суду до Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Ірметову Олесю — суддю Луганського окружного адміністративного суду до Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Агеєву Олену — суддю Слов’янського міськрайонного суду Донецької області до Олександрівського районного суду Донецької області.

Крім того, Вища рада правосуддя продовжила строк відрядження судді Бахмутського міськрайонного суду Донецької області Фролової Наталі до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВККС пропонувала на один рік перевести суддів Словʼянського міськрайонного суду до Київського районного суду Полтави.

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