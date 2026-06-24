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ВККС рекомендує відрядити 8 суддів зі Слов’янська до Полтави: список

15:40, 24 червня 2026
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ВККС пропонує на один рік перевести суддів Слов’янського міськрайонного суду до Київського районного суду Полтави.
ВККС рекомендує відрядити 8 суддів зі Слов’янська до Полтави: список
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Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

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Так, у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження вісьмох суддів Слов’янського міськрайонного суду Донецької області строком на один рік до Київського районного суду міста Полтави:

Гончарової Аліни Олександрівни;

Воронкова Дениса Володимировича;

Дюміної Наталії Олександрівни;

Проніна Сергія Георгійовича;

Соловйової Ольги Олександрівни;

Сидоренко Інни Олександрівни;

Фаліна Івана Юрійовича;

Хаустової Тетяни Анатоліївни.

Суддю Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Агеєву Олену Володимирівну Комісія рекомендує відрядити до Олександрівського районного суду Донецької області строком на один рік, а суддю Золочівського районного суду Харківської області Шабас Ольгу Сергіївну до Дергачівського районного суду Харківської області строком на один рік.

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