ВККС рекомендує відрядити 8 суддів зі Слов’янська до Полтави: список
Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.
Так, у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження вісьмох суддів Слов’янського міськрайонного суду Донецької області строком на один рік до Київського районного суду міста Полтави:
Гончарової Аліни Олександрівни;
Воронкова Дениса Володимировича;
Дюміної Наталії Олександрівни;
Проніна Сергія Георгійовича;
Соловйової Ольги Олександрівни;
Сидоренко Інни Олександрівни;
Фаліна Івана Юрійовича;
Хаустової Тетяни Анатоліївни.
Суддю Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Агеєву Олену Володимирівну Комісія рекомендує відрядити до Олександрівського районного суду Донецької області строком на один рік, а суддю Золочівського районного суду Харківської області Шабас Ольгу Сергіївну до Дергачівського районного суду Харківської області строком на один рік.
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