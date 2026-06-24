ВККС рекомендует командировать 8 судей из Славянска в Полтаву: список
Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для осуществления правосудия.
Так, в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании восьми судей Славянского горрайонного суда Донецкой области сроком на один год в Киевский районный суд города Полтавы:
Гончаровой Алины Александровны;
Воронкова Дениса Владимировича;
Дюминой Натальи Александровны;
Пронина Сергея Георгиевича;
Соловьевой Ольги Александровны;
Сидоренко Инны Александровны;
Фалина Ивана Юрьевича;
Хаустовой Татьяны Анатольевны.
Судью Славянского горрайонного суда Донецкой области Агееву Елену Владимировну Комиссия рекомендует командировать в Александровский районный суд Донецкой области сроком на один год, а судью Золочевского районного суда Харьковской области Шабас Ольгу Сергеевну — в Дергачевский районный суд Харьковской области сроком на один год.
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