ВККС рекомендует командировать 8 судей из Славянска в Полтаву: список

ВККС предлагает на один год перевести судей Славянского горрайонного суда в Киевский районный суд Полтавы.

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Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Так, в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании восьми судей Славянского горрайонного суда Донецкой области сроком на один год в Киевский районный суд города Полтавы:

Гончаровой Алины Александровны;

Воронкова Дениса Владимировича;

Дюминой Натальи Александровны;

Пронина Сергея Георгиевича;

Соловьевой Ольги Александровны;

Сидоренко Инны Александровны;

Фалина Ивана Юрьевича;

Хаустовой Татьяны Анатольевны.

Судью Славянского горрайонного суда Донецкой области Агееву Елену Владимировну Комиссия рекомендует командировать в Александровский районный суд Донецкой области сроком на один год, а судью Золочевского районного суда Харьковской области Шабас Ольгу Сергеевну — в Дергачевский районный суд Харьковской области сроком на один год.

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