Базовый контракт ВСУ: полный гид по зарплатам, срокам и отсрочке

Для делопроизводителей, поваров и IT-специалистов разработан отдельный формат службы: как получить 3% ипотеку и сохранить рабочее место.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины дал старт масштабному экспериментальному проекту, прописанному в Постановлении № 768, который вводит мотивационные контракты. Это попытка государства отойти от модели принудительной мобилизации в пользу профессиональной, мотивированной армии. Среди трех типов новых соглашений (пехотно-штурмовой, боевой и базовый) именно Базовый контракт вызывает больше всего вопросов. Он ориентирован на специалистов тылового обеспечения, но юридическая конструкция документа содержит как беспрецедентные бонусы, так и серьезные правовые вызовы.

Контракт на 24 месяца и зарплата до 70 тысяч

Украинцы могут заключить базовый контракт на прохождение военной службы сроком на 24 месяца для работы на должностях, обеспечивающих жизнедеятельность армии. Речь идет о бухгалтерах, поварах, делопроизводителях, ИТ-специалистах, мастерах по ремонту техники, автомобилей и беспилотников, а также специалистах в сфере РЭБ и ПВО.

Подписать такой контракт могут как гражданские граждане, состоящие на воинском учете, так и действующие военнослужащие — мобилизованные, контрактники и офицеры по призыву. Также возможность заключения контракта предусмотрена для иностранцев и лиц без гражданства.

Система денежного обеспечения предусматривает базовую ставку в размере 20 тысяч гривен. Для военнослужащих, выполняющих задачи в тылу, установлена дополнительная ежемесячная надбавка 10 тысяч гривен. Таким образом, гарантированный минимальный доход составляет 30 тысяч гривен в месяц.

В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет общий размер выплат может достигать 70 тысяч гривен.

Кроме того, военнослужащие имеют право на подъемное пособие при переезде на новое место службы. Оно выплачивается в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50% этой суммы на каждого члена семьи.

Ежегодно предусмотрена также помощь на оздоровление — от 20 тысяч гривен. Для тех, кто впервые заключает контракт, предусмотрена единовременная выплата в размере от 27 до 33 тысяч гривен.

В Минобороны подчеркивают, что базовый контракт ориентирован прежде всего на привлечение специалистов, без которых невозможно эффективное функционирование армии, даже вне линии боевого соприкосновения.

Ипотека под 3%, сохранение работы и гарантированная отсрочка: какие социальные гарантии предусматривает базовый контракт

Помимо денежного обеспечения, базовый контракт предусматривает ряд социальных гарантий, призванных сделать военную службу более прогнозируемой для специалистов, привлекаемых к обеспечению жизнедеятельности армии.

Одним из ключевых преимуществ является возможность самостоятельно выбрать воинскую часть и вакантную должность из перечня, утвержденного Министерства обороны. Таким образом кандидаты могут заранее определить направление службы в соответствии со своей специализацией и профессиональным опытом.

Для военнослужащих также предусмотрены жилищные гарантии. В частности, они могут воспользоваться ипотекой под 3% годовых на весь период службы или получать компенсацию за поднаем жилья.

Важной гарантией является сохранение места работы, должности и места учебы на все время прохождения службы. После увольнения со службы военнослужащие, получившие статус участника боевых действий, будут иметь право на поступление в высшие учебные заведения по специальным квотам за счет государственного бюджета.

Отдельный блок нововведений касается отсрочки от повторной мобилизации после завершения контракта.

Базовый срок гарантированной отсрочки составляет шесть месяцев для всех, кто полностью отслужил 24-месячный контракт.

В то же время предусмотрены дополнительные стимулы для тех, кто привлекался к выполнению боевых задач. За каждые 30 дней участия в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны государства к сроку отсрочки добавляется еще один месяц.

Дополнительный бонус предусмотрен и для военнослужащих, проходивших непрерывную службу до начала полномасштабного вторжения России. За каждый год такой службы начисляется еще один месяц отсрочки от повторной мобилизации.

Таким образом, новая модель сочетает финансовые стимулы, жилищные программы, образовательные возможности и гарантированный период отдыха после завершения службы, что должно повысить привлекательность контрактной формы комплектования армии.

Не только бонусы: какие риски следует учитывать перед подписанием контракта

Несмотря на широкий пакет финансовых и социальных гарантий, стоит обратить внимание на некоторые аспекты, которые потенциальным кандидатам следует учитывать.

Прежде всего речь идет о так называемой «тыловой гарантии». Хотя базовый контракт ориентирован на небоевые должности, сам факт назначения на такую должность не означает юридического запрета на привлечение военнослужащего к выполнению боевых задач.

Минобороны отмечает, что в соответствии с условиями прохождения службы, военный может быть направлен для выполнения задач в районе боевых действий по решению командования. В таком случае уровень денежного обеспечения существенно возрастает.

Отдельные вопросы вызывает и срок действия самого экспериментального проекта. Нынешний механизм рассчитан до июня 2028 года, в то время как часть гарантий, в частности относительно отсрочки от повторной мобилизации после завершения контракта, установлена подзаконными актами правительства. Дальнейшая судьба этих механизмов будет зависеть от решений законодателя и правительства после завершения эксперимента.

Еще одним практическим вызовом может стать подтверждение права на дополнительные льготы и отсрочки. Их расчет зависит от количества дней участия в боевых действиях и предыдущего стажа военной службы. Соответственно, особое значение приобретает надлежащее ведение учета и своевременное оформление документов.

Кроме того, дополнительные вознаграждения, которые могут значительно увеличивать ежемесячный доход военнослужащего, не всегда влияют на размер будущего пенсионного обеспечения или отдельных видов социальных выплат.

Базовый контракт образца 2026 года — это шаг к профессиональной армии, который впервые пытается сбалансировать интересы государства и личную свободу гражданина. Для многих это реальный шанс легализовать свою службу в тылу с четким пониманием финансовой выгоды и сроков. Однако, пока нормы Постановления № 768 не будут имплементированы непосредственно в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», с точки зрения права, этот документ остается «соглашением на доверии».

О новой модели боевых контрактов для военнослужащих читайте в материале Новые боевые контракты в ВСУ: сроки службы, выплаты и бонусы до 1 млн гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.