Базовий контракт ЗСУ: повний гід по зарплатах, термінах та відстрочці

Для діловодів, кухарів та IT-спеціалістів розроблено окремий формат служби: як отримати 3% іпотеку та зберегти робоче місце.

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Кабінет Міністрів України дав старт масштабному експериментальному проекту, що прописаний у Постанові № 768, який запроваджує мотиваційні контракти. Це спроба держави відійти від моделі примусової мобілізації на користь професійного, вмотивованого війська. Серед трьох типів нових угод (піхотно-штурмовий, бойовий та базовий) саме Базовий контракт викликає найбільше запитань. Він орієнтований на фахівців тилового забезпечення, але юридична конструкція документа містить як безпрецедентні бонуси, так і серйозні правові виклики.

Контракт на 24 місяці та зарплата до 70 тисяч

Українці можуть укласти базовий контракт на проходження військової служби строком на 24 місяці для роботи на посадах, що забезпечують життєдіяльність армії. Йдеться про бухгалтерів, кухарів, діловодів, ІТ-фахівців, майстрів з ремонту техніки, автомобілів і безпілотників, а також спеціалістів у сфері РЕБ та ППО.

Підписати такий контракт можуть як цивільні громадяни, які перебувають на військовому обліку, так і чинні військовослужбовці — мобілізовані, контрактники та офіцери за призовом. Також можливість укладення контракту передбачена для іноземців та осіб без громадянства.

Система грошового забезпечення передбачає базову ставку у розмірі 20 тисяч гривень. Для військовослужбовців, які виконують завдання в тилу, встановлена додаткова щомісячна надбавка 10 тисяч гривень. Таким чином, гарантований мінімальний дохід становить 30 тисяч гривень на місяць.

Залежно від військового звання, посади та вислуги років загальний розмір виплат може сягати 70 тисяч гривень.

Крім того, військовослужбовці мають право на підйомну допомогу при переїзді до нового місця служби. Вона виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% цієї суми на кожного члена сім’ї.

Щороку передбачена також допомога на оздоровлення — від 20 тисяч гривень. Для тих, хто вперше укладає контракт, передбачено одноразову виплату у розмірі від 27 до 33 тисяч гривень.

У Міноборони наголошують, що базовий контракт орієнтований насамперед на залучення фахівців, без яких неможливе ефективне функціонування війська, навіть поза лінією бойового зіткнення.

Іпотека під 3%, збереження роботи та гарантована відстрочка: які соціальні гарантії передбачає базовий контракт

Окрім грошового забезпечення, базовий контракт передбачає низку соціальних гарантій, покликаних зробити військову службу більш прогнозованою для фахівців, які залучаються до забезпечення життєдіяльності армії.

Однією з ключових переваг є можливість самостійно обрати військову частину та вакантну посаду з переліку, затвердженого Міністерством оборони. Таким чином кандидати можуть заздалегідь визначити напрямок служби відповідно до своєї спеціалізації та професійного досвіду.

Для військовослужбовців також передбачено житлові гарантії. Зокрема, вони можуть скористатися іпотекою під 3% річних на весь період служби або отримувати компенсацію за піднайом житла.

Важливою гарантією є збереження місця роботи, посади та місця навчання на весь час проходження служби. Після звільнення зі служби військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій, матимуть право на вступ до закладів вищої освіти за спеціальними квотами за рахунок державного бюджету.

Окремий блок нововведень стосується відстрочки від повторної мобілізації після завершення контракту.

Базовий термін гарантованої відстрочки становить шість місяців для всіх, хто повністю відслужив 24-місячний контракт.

Водночас передбачено додаткові стимули для тих, хто залучався до виконання бойових завдань. За кожні 30 днів участі у бойових діях або заходах із забезпечення оборони держави до терміну відстрочки додається ще один місяць.

Додатковий бонус передбачено і для військовослужбовців, які проходили безперервну службу до початку повномасштабного вторгнення Росії. За кожен рік такої служби нараховується ще один місяць відстрочки від повторної мобілізації.

Таким чином нова модель поєднує фінансові стимули, житлові програми, освітні можливості та гарантований період відпочинку після завершення служби, що має підвищити привабливість контрактної форми комплектування війська.

Не лише бонуси: які ризики варто враховувати перед підписанням контракту

Попри широкий пакет фінансових та соціальних гарантій, варто звернути увагу на деякі аспекти, які потенційним кандидатам варто враховувати.

Насамперед ідеться про так звану «тилову гарантію». Хоча базовий контракт орієнтований на небойові посади, сам факт призначення на таку посаду не означає юридичної заборони на залучення військовослужбовця до виконання бойових завдань.

Міноборони зазначає, що відповідно до умов проходження служби, військовий може бути направлений для виконання завдань у районі бойових дій за рішенням командування. У такому випадку рівень грошового забезпечення суттєво зростає.

Окремі питання викликає й строк дії самого експериментального проєкту. Нинішній механізм розрахований до червня 2028 року, тоді як частина гарантій, зокрема щодо відстрочки від повторної мобілізації після завершення контракту, встановлена підзаконними актами уряду. Подальша доля цих механізмів залежатиме від рішень законодавця та уряду після завершення експерименту.

Ще одним практичним викликом може стати підтвердження права на додаткові пільги та відстрочки. Їхній розрахунок залежить від кількості днів участі у бойових діях та попереднього стажу військової служби. Відповідно, особливого значення набуває належне ведення обліку та своєчасне оформлення документів.

Крім того, додаткові винагороди, які можуть значно збільшувати щомісячний дохід військовослужбовця, не завжди впливають на розмір майбутнього пенсійного забезпечення чи окремих видів соціальних виплат.

Базовий контракт зразка 2026 року — це крок до професійної армії, який вперше намагається збалансувати інтереси держави та особисту свободу громадянина. Для багатьох це реальний шанс легалізувати свою службу в тилу з чітким розумінням фінансової вигоди та термінів. Однак, поки норми Постанови №768 не будуть імплементовані безпосередньо в Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з погляду права, цей документ залишається «угодою на довірі».

Про нову модель бойових контрактів для військовослужбовців читайте в матеріалі Нові бойові контракти в ЗСУ: строки служби, виплати та бонуси до 1 млн гривень.

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