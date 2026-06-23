Контракт на 10 місяців: чому гарантована відстрочка може «згоріти» через 2 роки

Нові контракти для військових обіцяють виплати до 460 тисяч гривень і відстрочку від мобілізації після служби, однак частина гарантій досі не закріплена законом, а важливі питання — без відповіді.

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У червні стартував дворічний експериментальний проєкт, що обіцяє повністю нові умови військової служби: від штурмових контрактів на 10 місяців до виплат у майже пів мільйона гривень. Проте за яскравою назвою реформи мобілізації ховаються важливі для військових юридичні питання: чи законна відстрочка, встановлена постановою, а не законом, і що буде з гарантіями після завершення дворічного експерименту.

Зміна правил гри на марші

У правовій державі будь-який контракт — це угода двох рівних сторін, які беруть на себе взаємні зобов'язання. Проте, коли йдеться про військовий контракт в умовах воєнного стану, баланс сил кардинально зміщується. З одного боку виступає держава з її монополією на примус і постійно мінливим законодавством, з іншого — громадянин України або іноземний доброволець, який часто приймає рішення в умовах стресу та інформаційного вакууму.

Наразі ми бачимо ситуацію, де мотиваційні чинники, прописані в експерименті, межують з правовою невизначеністю, а низка критичних питань залишається без чітких відповідей. Розберемо питання, на які держава дала чіткі відповіді, підсвітимо сірі зони, де відповідей досі немає. Адже військові, які віддають державі найцінніше — своє життя та здоров'я, — мають беззаперечне право знати, що саме вони підписують.

Питання, на які вже є відповіді

Передбачені контрактом умови чітко визначають фінансові та організаційні гарантії для учасників проєкту.

Додаткові виплати

Зокрема, військовослужбовці можуть розраховувати на додаткові виплати залежно від характеру виконуваних завдань:

10 тисяч гривень за перебування на бойових позиціях,

20 тисяч гривень за відновлення позицій та

40 тисяч гривень за захоплення об’єктів противника.

Максимальний розмір виплат може сягати 460 тисяч гривень на місяць для військовослужбовців, які з поясненням Міноборони виконують відповідні бойові завдання.

Строки служби для різних категорій учасників

Для чинних військовослужбовців контракт передбачає 10 місяців служби, для цивільних — 14 місяців, із яких 12 необхідно провести безпосередньо у підрозділі. Для ветеранів мінімальний термін становить 6 місяців.

Відстрочки

Окремо прописано систему відстрочок від мобілізації після завершення контракту. Базовий термін захисту від повторного призову становить шість місяців, однак він може бути збільшений залежно від набутого бойового досвіду. Зокрема, кожен місяць участі у штурмових діях додає три місяці відстрочки. Всі відстрочки сумують, навіть якщо після закінчення строку дії контракту, військовий одразу ж підписує новий, відстрочка не згорає.

Зняття з розшуку

Крім того, підписання контракту автоматично змінює статус особи, яка перебуває у розшуку, на статус чинного військовослужбовця, що передбачає скасування відповідних обмежень. Проте, якщо відповідно до постанови про адмінправопорушення військовозобов’язаному було виписано штраф, його доведеться сплатити.

Чи гарантує небойовий контракт захист від передової

Небойовий контракт не надає військовослужбовцю абсолютної гарантії захисту від залучення до бойових дій на передовій. Незалежно від виду укладеного контракту (Базовий чи Бойовий на 24 місяці), кожен військовослужбовець є частиною Сил оборони України. Небойова посада або небойовий контракт не дають права відмовитися від виконання бойового завдання, якщо така потреба виникає в умовах війни.

У тексті типового контракту військовослужбовець підтверджує своє усвідомлення того, що він може бути в будь-який час залучений до виконання службових (бойових) завдань у районі ведення активних воєнних (бойових) дій. Також підписант погоджується виконувати накази командирів, які визначають обсяг завдань за посадою.

Якщо військовослужбовець за «тиловим» контрактом все ж залучається до бойових завдань, його виплати перераховуються за нормами, передбаченими для штурмових або бойових контрактів. Зокрема, за перебування на бойових позиціях нараховуватиметься 10 000 грн за добу, а за штурмові дії — від 20 000 до 40 000 грн за добу.

Строковість та момент набрання чинності

Контракт набирає чинності з моменту підписання сторонами (військовослужбовцем та командиром військової частини) і діє до визначеної дати або до настання визначених обставин.

Базові обов'язки військовослужбовця

Документ не залишає простору для ухиляння від наказів. Умови щодо сумлінного виконання військового обов'язку, дотримання статутів та збереження державної таємниці виписані імперативно. Будь-яке порушення цих пунктів автоматично загрожує військовослужбовцю дисциплінарною або кримінальною відповідальністю.

Різниця між звільненням зі служби та демобілізацією.

Як пояснюють в Міноборони, демобілізація є загальнодержавним процесом переведення Сил оборони на штати мирного часу та звільнення мобілізованих військовослужбовців. Відповідне рішення ухвалює Президент України. Натомість звільнення з військової служби є індивідуальною процедурою, яка стосується конкретного військовослужбовця та здійснюється на підставах, передбачених законодавством.

Вплив бойового досвіду на умови нового контракту

Попередній бойовий досвід не скорочує строк служби за контрактом і не впливає на тривалість відпусток. Види та тривалість відпусток під час воєнного стану визначаються чинним законодавством і не залежать від кількості бойових виходів.

Водночас бойовий досвід безпосередньо впливає на тривалість відстрочки від мобілізації після завершення контракту. Базовий термін такої відстрочки становить шість місяців, однак він може бути суттєво збільшений залежно від участі військовослужбовця у бойових завданнях.

Для учасників піхотно-штурмового контракту кожен місяць виконання бойових завдань додає три місяці відстрочки. Для військовослужбовців за бойовим контрактом один місяць участі в бойових діях дорівнює одному додатковому місяцю відстрочки.

Як приклад наводиться ситуація, коли цивільний підписує піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Якщо за час служби він бере участь у бойових завданнях протягом шести місяців, після звільнення отримає не лише базові шість місяців відстрочки, а й додаткові 18 місяців. Загалом це становитиме 24 місяці, або два роки, протягом яких особа не підлягатиме мобілізації.

Питання, на які відповідей немає

Попри анонсовану прозорість, низка запитів, зокрема депутатських, станом на сьогодні, залишається без чіткої реакції Міноборони.

Калькулятор терміну служби

Передбачається, що цей інструмент має автоматично враховувати бойовий досвід військовослужбовця та розраховувати належні пільги й відстрочки. Водночас залишається незрозумілим, за яким алгоритмом він працюватиме та чи не доведеться військовим самостійно підтверджувати роки служби й участі в бойових діях за допомогою численних довідок.

Питання соціального захисту військовослужбовців у разі тяжких поранень

Існує і невідповідність між заявленим рівнем грошового забезпечення та базою для розрахунку окремих пенсійних виплат у випадку інвалідності або каліцтва. Чому при зарплаті у 30 000 грн пенсійні виплати у разі каліцтва прив'язані до 20 000 гривень. Цей механізм потребує додаткових роз’яснень та законодавчого врегулювання.

Механізм припинення контракту

У тексті документа передбачена окрема графа із формулюванням: «Цей контракт припинено з ___ у зв’язку з ___», що може створювати враження про можливість дострокового розірвання угоди за аналогією до цивільно-правових договорів.

Підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану чітко визначені статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та мають вичерпний характер. Тобто сам факт укладення контракту не означає, що його можна припинити за взаємною згодою сторін або через незадоволення умовами служби.

Невизначеність умов для штурмовиків

Контракт на 10 місяців (для чинних військових) або 14 місяців (для цивільних) розрахований на «піхотно-штурмові» посади. Однак існують «сірі зони» у трактуванні термінів:

Чи матиме право на звільнення солдат, який підписав штурмовий контракт, але за 10 місяців жодного разу не залучався до бойових завдань на лінії фронту? Чіткої відповіді на це питання у нормативних актах немає.

Система відстрочок базується на складній формулі (наприклад, 1 місяць штурмових дій додає 3 місяці відстрочки). Проте наразі не визначено, хто саме і на підставі яких документів має проводити ці розрахунки, що створює ризик бюрократичних зволікань при звільненні.

Виїзд за кордон під час відстрочки

Постанова № 768 гарантує право на виїзд під час відпустки, але мовчить про період відстрочки після звільнення в запас. Чи зможе ветеран поїхати до родини за кордон, маючи 2 роки гарантованого захисту від мобілізації?

Доля офіцерського складу

Умови для мобілізованих офіцерів, чиї контракти були автоматично продовжені, досі не оприлюднені в повному обсязі

Юридичні колізії

Фантом підвищених мотиваційних чинників

Це найслабша ланка всього документа. У назві контракту фігурують «підвищені мотиваційні чинники», проте в самому тексті документа немає жодної конкретики: який їхній розмір, які умови їх отримання — участь у бойових діях, виконання специфічних завдань, чи можуть вони бути скасовані наказом командира через дисциплінарне стягнення. Термін має відсильний характер до «чинного законодавства», що може створювати ризики для військовослужбовця у разі зміни нормативної бази протягом терміну дії контракту.

Крім того, оскільки проєкт є експериментальним і розрахований на 2 роки (до червня 2028 року), існують питання щодо того, які норми гарантуватимуть відстрочку бійцям, що звільнятимуться після завершення цього терміну.

Найбільш тривожним є те, що експеримент розрахований на 2 роки і завершується 16 червня 2028 року. Якщо боєць підписує контракт на 24 місяці сьогодні, він звільняється в день закінчення дії Постанови. Жодна норма закону наразі не підкріплює обіцяну йому відстрочку після цієї дати, оскільки підстави для відстрочки мають визначатися виключно законом, а не постановою КМУ.

Проблема потребує вирішення як на рівні конкретного бійця, так і на рівні державної політики.

Майбутнім контрактникам варто максимально уважно ставитися до оформлення документів ще до моменту підписання контракту. Зокрема, якщо військовому обіцяють конкретну посаду або функціональні обов’язки, такі домовленості варто фіксувати у письмовому вигляді через відповідні документи чи відношення від військової частини.

Не менш важливим вважається документування можливих порушень умов служби. Офіційні рапорти про відсутність необхідного спорядження, медичного забезпечення чи інших передбачених нормами ресурсів можуть стати важливою доказовою базою у разі виникнення спорів.

Водночас вирішення проблеми потребує й системних змін, таких як створення окремого додатка до контракту з чітко визначеними фінансовими гарантіями, розмірами виплат та пільгами, які не можуть бути змінені після підписання документа.

Парламент має внести зміни до Законів про мобілізацію та військову службу, прописавши в ньому підстави для відстрочки та звільнення, визначені в постанові № 768. Крім того, необхідно визначити в постанові № 768, що норми про відстрочку діють для учасників експерименту навіть після завершення його 2-річного терміну.

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