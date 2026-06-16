Військовозобов'язані зможуть обирати частину, посаду і строк служби: як працює мотиваційний контракт

Контракт передбачає відстрочку від мобілізації після звільнення і гарантоване завершення служби після закінчення строку контракту.

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«Судово-юридична газета» вже повідомляла, що Кабінет Міністрів України затвердив Постанову № 768, яка дає старт новому експериментальному проєкту. Його головна мета — підвищити рівень укомплектованості бойових військових частин вмотивованим особовим складом.

Держава пропонує запровадження додаткових мотиваційних чинників для військовозобов’язаних, а саме новий «Мотиваційний контракт». Це особлива форма військової служби, яка поєднує в собі чіткі часові рамки, право вибору місця служби та розширений пакет соціальних гарантій. Йдеться про експериментальну форму контрактної служби, яка може застосовуватися як до мобілізованих, так і до добровольців.

Хто може укласти мотиваційний контракт?

Коло осіб, на яких поширюється дія Постанови № 768, є доволі широким. До проєкту залучені:

Цивільні громадяни України.

Діючі військовослужбовці, а саме мобілізовані, контрактники, резервісти та офіцери за призовом.

Іноземці та особи без громадянства.

Поліцейські поліції особливого призначення.

Мотиваційний контракт передбачає не лише підвищене грошове забезпечення, а й обов’язкову безпосередню участь у бойових діях. Відповідно до постанови Кабміну № 768 особи, які укладають такий контракт, мають відслужити в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше шести місяців сукупно протягом строку дії контракту.

Пакет мотиваційних чинників

Держава в рамках експерименту бере на себе зобов'язання, які раніше не пропонувалися в такому обсязі одночасно:

Можливість обрати конкретну військову частину та штатну посаду.

Виплата одноразової грошової допомоги після укладення контракту, щомісячне грошове забезпечення та додаткові «бойові» винагороди.

Грошова компенсація за піднайом житла та доступне іпотечне кредитування під 3% річних протягом усього строку служби.

річних протягом усього строку служби. Збереження місця роботи, посади та місця навчання на весь період служби.

Право на квотний вступ до вишів за кошти бюджету після отримання статусу УБЗ та звільнення.

Відстрочка від мобілізації після служби

Згідно з Порядком реалізації експериментального проєкту, військовозобов’язані, які пройшли службу за мотиваційним контрактом і були звільнені у зв’язку із закінченням його строку, отримують право на відстрочку від призову під час мобілізації.

Тривалість такої відстрочки обчислюється індивідуально за сукупністю кількох підстав, залежно від виду контракту та бойового досвіду.

Базова відстрочка 6 місяців з дня звільнення надається всім, хто успішно завершив мотиваційний контракт строком на 10, 14, 24 місяці, а також ветеранам, які укладали контракт на строк від 6 місяців. Бонуси за безпосередню участь у бойових діях Врахування попереднього досвіду служби

Для тих, хто укладав контракт на 10, 14 місяців або контракт від 6 місяців (для ветеранів): додається 3 місяці відстрочки за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

Для тих, хто укладав контракт на 24 місяці: додається 1 місяць відстрочки за кожні 30 днів участі у бойових діях.

Експеримент передбачає додаткові терміни відстрочки для тих, хто вже мав досвід служби до моменту підписання мотиваційного контракту:

За службу під час повномасштабної війни: особи, які уклали контракт на 10 місяців , отримують додатково 6 місяців відстрочки за кожний рік військової служби, пройденої з 24 лютого 2022 року до дня укладення мотиваційного контракту.

, отримують додатково військової служби, пройденої з 24 лютого 2022 року до дня укладення мотиваційного контракту. За безперервну службу до повномасштабного вторгнення: особи, які уклали контракт на 10 або 24 місяці, отримують 1 місяць відстрочки за кожний рік безперервної служби, пройденої до 24 лютого 2022 року.

Важливі процедурні особливості

Усі вищезазначені терміни обчислюються за сукупністю усіх підстав для їх надання.

Для випускників військових вишів умови надання відстрочки залежать від того, чи проходили вони службу на посадах у бойових частинах, включених до спеціальних переліків.

Протягом усього строку дії відстрочки особа може бути знову прийнята або призвана на військову службу, але виключно за її власною згодою.

Таким чином, мотиваційний контракт створює чітко визначений період дії відстрочки після служби, тривалість якої прямо пропорційна інтенсивності бойової роботи та загальному стажу військовослужбовця.

На відміну від мобілізації мотиваційний контракт дає право на звільнення після закінчення його строку. Якщо військовослужбовець не бажає продовжувати службу він підлягає звільненню у зв’язку із закінченням строку контракту в порядку, визначеному законодавством.

Можливість самостійного обрання військової частини та посади

Така можливість є одним із додаткових мотиваційних чинників нового експериментального контракту.

Громадяни України, які бажають проходити службу за мотиваційним контрактом, мають подати заяву в паперовій або електронній формі. У цій заяві обов’язково зазначаються:

обрана військова частина;

обрана штатна посада.

Заяву можна подати через рекрутингові платформи, зокрема через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста, або безпосередньо до центрів рекрутингу, ТЦК та СП чи кадрових підрозділів частин.

Важливо: обрати можна не будь-яку частину чи посаду, а лише ті, що включені до спеціальних переліків, затверджених Міноборони, ГУ Нацгвардії, СБУ або іншими профільними відомствами для участі в експериментальному проєкті.

Якщо заява надійшла до ТЦК або центру рекрутингу, її зобов’язані передати до обраної частини протягом одного робочого дня. Військова частина проводить із кандидатом співбесіду для уточнення намірів.

Командир частини має прийняти рішення про прийняття на службу або відмову протягом трьох робочих днів.

У разі відмови кандидату надсилається повідомлення із зазначенням конкретної причини.

Військовослужбовці, які проходять службу за мотиваційним контрактом у частинах з експериментального переліку, можуть надалі переміщуватися по службі виключно в межах посад та частин, які також включені до цих переліків.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

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