Міноборони про звільнення зі служби: строк служби в армії не буде рахуватися однаково

У Міноборони підкреслили, що формування черги на звільнення будуть зрозумілі ближче до кінця року.

Фото: texty.org.ua

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Заступник міністра оборони України Мстислав Банік повідомив, що строк служби в армії з 2022-го року, і до 2022-го не буде рахуватися однаково, але деталі і формування черги на звільнення будуть зрозумілі ближче до кінця року. Про це він сказав під час брифінгу.

«Проведений час в армії не буде рахуватися лінійно. Строк служби в армії з 2022-го і далі, і до 22-го не буде рахуватися однаково. Як буде рахуватися, буде видно ближче до кінця року, коли ми предметно вже під’їдемо до цієї задачі», – сказав Банік.

Він підкреслив, що зараз є бачення щодо необхідності почати це робити, але деталі будуть зрозумілі до кінця року.

«Але саме деталі, скільки людей, за якими критеріями, помісячно чи не помісячно, чи яка буде формула розрахування цього рейтингу, хто стає першою чергою на звільнення, будуть зрозумілі ближче до кінця року», – додав Банік.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що офіцерів ЗСУ не планують звільняти зі служби за загальною моделлю демобілізації, оскільки офіцерський склад є одним із ключових кадрових ресурсів армії.

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