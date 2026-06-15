Минобороны об увольнении со службы: срок службы в армии не будет учитываться одинаково

В Минобороны подчеркнули, что принципы формирования очереди на увольнение станут понятны ближе к концу года.

Фото: texty.org.ua

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Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник сообщил, что срок службы в армии с 2022 года и до 2022 года не будет учитываться одинаково, однако детали и формирование очереди на увольнение станут понятны ближе к концу года. Об этом он заявил во время брифинга.

«Проведенное время в армии не будет учитываться линейно. Срок службы в армии с 2022 года и далее, и до 2022 года не будет учитываться одинаково. Как именно он будет учитываться, станет понятно ближе к концу года, когда мы предметно подойдем к этой задаче», — сказал Баник.

Он подчеркнул, что сейчас есть понимание необходимости начать реализовывать этот механизм, однако детали будут определены до конца года.

«Но именно детали — сколько людей, по каким критериям, помесячно или не помесячно, какой будет формула расчета этого рейтинга, кто станет первой очередью на увольнение, — будут понятны ближе к концу года», — добавил Баник.

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Напомним, заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что офицеров ВСУ не планируют увольнять со службы по общей модели демобилизации, поскольку офицерский состав является одним из ключевых кадровых ресурсов армии.

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