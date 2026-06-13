Военные, которые заключат 14-месячный контракт и будут участвовать в боевых действиях, смогут получить до 1,5 года отсрочки — Минобороны

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что военные, которые заключат 14-месячный контракт и будут участвовать в боевых действиях, по завершении службы смогут получить до 1,5 года отсрочки от мобилизации.

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Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

По словам министра, одним из ключевых принципов новой системы является справедливый учет уже пройденного военнослужащим пути. Для всех без исключения контрактников будет гарантирована базовая отсрочка сроком шесть месяцев после завершения службы.

В то же время для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета дополнительной отсрочки. При определении ее продолжительности будут учитываться боевой опыт и количество лет службы.

В качестве примера Федоров привел гражданского, который заключил пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Если во время службы он четыре месяца находился в зоне боевых действий, то получит 12 месяцев дополнительной отсрочки. Вместе с гарантированными шестью месяцами это составит полтора года.

Для действующих военнослужащих условия будут более выгодными. В частности, если военнослужащий находится на службе с 2021 года и заключает соответствующий контракт на 10 месяцев, к базовой отсрочке и бонусу за боевой опыт будут добавляться еще по шесть месяцев за каждый год службы после 2022 года и по одному месяцу за каждый год службы до 2022 года.

В приведенном министром примере это позволяет увеличить общий срок отсрочки до 3 лет и 7 месяцев после завершения контракта.

Также Федоров подчеркнул, что государство стремится сделать систему военной службы более прогнозируемой и справедливой. По его словам, военнослужащие, которые дольше всего находились в составе Сил обороны и участвовали в боевых действиях, должны получить больше времени на восстановление после службы.

Министр добавил, что для таких военнослужащих до конца года планируется начать постепенное увольнение со службы.

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