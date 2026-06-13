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Военные, которые заключат 14-месячный контракт и будут участвовать в боевых действиях, смогут получить до 1,5 года отсрочки — Минобороны

19:18, 13 июня 2026
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Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что военные, которые заключат 14-месячный контракт и будут участвовать в боевых действиях, по завершении службы смогут получить до 1,5 года отсрочки от мобилизации.
Военные, которые заключат 14-месячный контракт и будут участвовать в боевых действиях, смогут получить до 1,5 года отсрочки — Минобороны
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Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

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По словам министра, одним из ключевых принципов новой системы является справедливый учет уже пройденного военнослужащим пути. Для всех без исключения контрактников будет гарантирована базовая отсрочка сроком шесть месяцев после завершения службы.

В то же время для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета дополнительной отсрочки. При определении ее продолжительности будут учитываться боевой опыт и количество лет службы.

В качестве примера Федоров привел гражданского, который заключил пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Если во время службы он четыре месяца находился в зоне боевых действий, то получит 12 месяцев дополнительной отсрочки. Вместе с гарантированными шестью месяцами это составит полтора года.

Для действующих военнослужащих условия будут более выгодными. В частности, если военнослужащий находится на службе с 2021 года и заключает соответствующий контракт на 10 месяцев, к базовой отсрочке и бонусу за боевой опыт будут добавляться еще по шесть месяцев за каждый год службы после 2022 года и по одному месяцу за каждый год службы до 2022 года.

В приведенном министром примере это позволяет увеличить общий срок отсрочки до 3 лет и 7 месяцев после завершения контракта.

Также Федоров подчеркнул, что государство стремится сделать систему военной службы более прогнозируемой и справедливой. По его словам, военнослужащие, которые дольше всего находились в составе Сил обороны и участвовали в боевых действиях, должны получить больше времени на восстановление после службы.

Министр добавил, что для таких военнослужащих до конца года планируется начать постепенное увольнение со службы.

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ВСУ военные контракт Минобороны отсрочка военная служба

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