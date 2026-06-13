Військові, які укладуть 14-місячний контракт і братимуть участь у бойових діях, зможуть отримати до 1,5 року відстрочки — Міноборони

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що військові, які укладуть 14-місячний контракт і братимуть участь у бойових діях, після завершення служби зможуть отримати до 1,5 року відстрочки від мобілізації.

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Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

За словами міністра, одним із ключових принципів нової системи є справедливий облік уже пройденого військовослужбовцем шляху. Для всіх без винятку контрактників буде гарантована базова відстрочка строком шість місяців після завершення служби.

Водночас для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку додаткової відстрочки. Під час визначення її тривалості враховуватимуться бойовий досвід та кількість років служби.

Як приклад Федоров навів цивільного, який уклав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Якщо під час служби він чотири місяці перебував у зоні бойових дій, то отримає 12 місяців додаткової відстрочки. Разом із гарантованими шістьма місяцями це становитиме півтора року.

Для чинних військовослужбовців умови будуть вигіднішими. Зокрема, якщо військовий перебуває на службі з 2021 року та укладає відповідний контракт на 10 місяців, до базової відстрочки та бонусу за бойовий досвід додаватимуться ще по шість місяців за кожен рік служби після 2022 року і по одному місяцю за кожен рік служби до 2022 року.

У наведеному міністром прикладі це дозволяє збільшити загальний строк відстрочки до 3 років і 7 місяців після завершення контракту.

Також Федоров наголосив, що держава прагне зробити систему військової служби більш прогнозованою та справедливою. За його словами, військові, які найдовше перебували у складі Сил оборони та брали участь у бойових діях, повинні отримати більше часу на відновлення після служби.

Міністр додав, що для таких військовослужбовців до кінця року планується розпочати поступове звільнення зі служби.

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