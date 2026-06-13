  1. В Україні

Військові, які укладуть 14-місячний контракт і братимуть участь у бойових діях, зможуть отримати до 1,5 року відстрочки — Міноборони

19:18, 13 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що військові, які укладуть 14-місячний контракт і братимуть участь у бойових діях, після завершення служби зможуть отримати до 1,5 року відстрочки від мобілізації.
Військові, які укладуть 14-місячний контракт і братимуть участь у бойових діях, зможуть отримати до 1,5 року відстрочки — Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра, одним із ключових принципів нової системи є справедливий облік уже пройденого військовослужбовцем шляху. Для всіх без винятку контрактників буде гарантована базова відстрочка строком шість місяців після завершення служби.

Водночас для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку додаткової відстрочки. Під час визначення її тривалості враховуватимуться бойовий досвід та кількість років служби.

Як приклад Федоров навів цивільного, який уклав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Якщо під час служби він чотири місяці перебував у зоні бойових дій, то отримає 12 місяців додаткової відстрочки. Разом із гарантованими шістьма місяцями це становитиме півтора року.

Для чинних військовослужбовців умови будуть вигіднішими. Зокрема, якщо військовий перебуває на службі з 2021 року та укладає відповідний контракт на 10 місяців, до базової відстрочки та бонусу за бойовий досвід додаватимуться ще по шість місяців за кожен рік служби після 2022 року і по одному місяцю за кожен рік служби до 2022 року.

У наведеному міністром прикладі це дозволяє збільшити загальний строк відстрочки до 3 років і 7 місяців після завершення контракту.

Також Федоров наголосив, що держава прагне зробити систему військової служби більш прогнозованою та справедливою. За його словами, військові, які найдовше перебували у складі Сил оборони та брали участь у бойових діях, повинні отримати більше часу на відновлення після служби.

Міністр додав, що для таких військовослужбовців до кінця року планується розпочати поступове звільнення зі служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові контракт міноборони відстрочка військова служба

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

У Львові чоловік відмовився купувати будинок через форс-мажор, але вселився туди і залив піною каналізацію: Верховний Суд розбирався у справі

Монтажна піна, зламані стіни і програний позов: справа, яка коштувала власникові будинку 1 млн гривень.

За «благодійний внесок» у лікарні можуть посадити на 6 років: що пропонує новий законопроєкт

Законопроєкт пропонує посилити кримінальну відповідальність за вимагання коштів за медичні послуги, ліки та медичні вироби, що мають надаватися безоплатно, а також за відмову в їх наданні через незаконну вимогу оплати.

24 місяці стажу після призначення пенсії по інвалідності дають право на перерахунок за новими показниками: ВС

Під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком враховується актуальна середня зарплата, якщо особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]