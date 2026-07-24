Випускників коледжів можуть мобілізувати до вступу в університет: коли втрачається відстрочка

Між завершенням навчання в коледжі та вступом до університету може виникнути період, коли законних підстав для відстрочки вже немає.

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Випускники коледжів, які планують продовжити навчання в університеті, нерідко вважають, що право на відстрочку від мобілізації зберігається безперервно. Однак законодавство передбачає інший порядок. Після завершення навчання в коледжі відстрочка припиняється, а нове право на неї виникає лише після офіційного зарахування до закладу вищої освіти. Саме через це між двома етапами навчання може виникнути період, коли підстав для відстрочки вже немає.

Хто зі студентів має право на відстрочку

Студенти українських закладів освіти мають право на відстрочку від мобілізації під час навчання. Це стосується здобувачів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Відстрочка надається на весь період навчання, включно з канікулами.

Водночас академічна відпустка не вважається безперервним освітнім процесом для цілей надання відстрочки. Тому студент, який перебуває в академічній відпустці, за відсутності інших підстав для відстрочки та за умови визнання придатним до військової служби може бути мобілізований.

Що відбувається з відстрочкою після закінчення коледжу

Юристи наголошують, що після завершення навчання в коледжі право на відстрочку припиняється. Це відбувається з моменту видання наказу про відрахування у зв’язку із закінченням навчання та отриманням диплома.

Натомість під час вступної кампанії до університету автоматичного продовження відстрочки не передбачено.

Право на нову відстрочку виникає лише після офіційного зарахування до закладу вищої освіти.

Чи можуть мобілізувати між коледжем та університетом

Проміжок часу між відрахуванням із коледжу та зарахуванням до університету фактично є періодом, коли особа ще не має статусу здобувача освіти за денною або дуальною формою навчання.

Саме тому в цей час підстав для відстрочки від мобілізації немає. Якщо немає інших законних підстав для відстрочки або бронювання, а військовозобов’язаний визнаний придатним до служби, його можуть мобілізувати.

Після офіційного зарахування до університету право на відстрочку від мобілізації виникає знову відповідно до вимог законодавства.

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