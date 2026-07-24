  1. В Україні

Випускників коледжів можуть мобілізувати до вступу в університет: коли втрачається відстрочка

16:45, 24 липня 2026 90
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Між завершенням навчання в коледжі та вступом до університету може виникнути період, коли законних підстав для відстрочки вже немає.
Випускників коледжів можуть мобілізувати до вступу в університет: коли втрачається відстрочка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Випускники коледжів, які планують продовжити навчання в університеті, нерідко вважають, що право на відстрочку від мобілізації зберігається безперервно. Однак законодавство передбачає інший порядок. Після завершення навчання в коледжі відстрочка припиняється, а нове право на неї виникає лише після офіційного зарахування до закладу вищої освіти. Саме через це між двома етапами навчання може виникнути період, коли підстав для відстрочки вже немає.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто зі студентів має право на відстрочку

Студенти українських закладів освіти мають право на відстрочку від мобілізації під час навчання. Це стосується здобувачів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Відстрочка надається на весь період навчання, включно з канікулами.

Водночас академічна відпустка не вважається безперервним освітнім процесом для цілей надання відстрочки. Тому студент, який перебуває в академічній відпустці, за відсутності інших підстав для відстрочки та за умови визнання придатним до військової служби може бути мобілізований.

Що відбувається з відстрочкою після закінчення коледжу

Юристи наголошують, що після завершення навчання в коледжі право на відстрочку припиняється. Це відбувається з моменту видання наказу про відрахування у зв’язку із закінченням навчання та отриманням диплома.

Натомість під час вступної кампанії до університету автоматичного продовження відстрочки не передбачено.

Право на нову відстрочку виникає лише після офіційного зарахування до закладу вищої освіти.

Чи можуть мобілізувати між коледжем та університетом

Проміжок часу між відрахуванням із коледжу та зарахуванням до університету фактично є періодом, коли особа ще не має статусу здобувача освіти за денною або дуальною формою навчання.

Саме тому в цей час підстав для відстрочки від мобілізації немає. Якщо немає інших законних підстав для відстрочки або бронювання, а військовозобов’язаний визнаний придатним до служби, його можуть мобілізувати.

Після офіційного зарахування до університету право на відстрочку від мобілізації виникає знову відповідно до вимог законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація відстрочка ВЛК бронювання військовозобов'язаний навчання університет студенти освіта

Популярні новини

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 9k
Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 7k
ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

19:26, 23 липня 2026 7k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 10k
Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

Військовий загинув на бойових позиціях, але «не на тій» території: суд скасував відмову у виплаті родині 15 млн грн

18:32, 23 липня 2026 5k
ВРП взяла паузу у рішенні про інвалідність прокурора Криворучка, якого КДКП покарала за «справою МСЕК»

ВРП взяла паузу у рішенні про інвалідність прокурора Криворучка, якого КДКП покарала за «справою МСЕК»

15:00, 23 липня 2026 5k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Банки щогодини перевірятимуть запити виконавців: Мін’юст оновив порядок стягнення коштів та електронних грошей боржників

Банки щогодини перевірятимуть запити виконавців, а примусове стягнення пошириться не лише на кошти на рахунках, а й на електронні гроші боржників відповідно до нового порядку, затвердженого Міністерством юстиції.

Межі правосуддя: де закінчуються повноваження ВРП і починаються «червоні лінії» Верховного Суду

Попри загальну стабільність дисциплінарної практики ВРП, окремі постанови Великої Палати Верховного Суду окреслюють межі дискреції Ради та підвищують вимоги до мотивування її рішень.

8500 гривень штрафу і конфіскація всього парку електросамокатів: для операторів прокату готують жорсткі санкції

Шеринги електросамокатів зобов’язані інвестувати в софт, який робить рух безпечним, або платити: проєкт пропонує не лише карати водіїв-порушників, а й вперше вводить фінансову відповідальність для власників прокатних сервісів за ігнорування зон безпеки та геофенсингу.

Верховний Суд визнав законною базу окладів у 1762 грн, але після успішного перерахунку військової пенсії можна втратити доплату та індексацію

Перерахунок військової пенсії може стати фінансово невигідним: оклади залишаться на рівні 2018 року, а успішне підвищення основної пенсії через суд позбавляє військових щомісячної надбавки та індексації.

Втратили документи через окупацію: Верховний Суд пояснив, коли факт проживання можна довести через суд

Якщо особа не може отримати документи через окупацію території, факт постійного проживання в Україні може бути встановлений судом у порядку окремого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]