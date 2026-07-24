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Відстрочку можуть не продовжити автоматично — що слід перевірити батькам дітей з інвалідністю

15:15, 24 липня 2026 62
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Якщо відомості про дитину в державних реєстрах неактуальні, відстрочка може не продовжитися — алгоритм дій.
Відстрочку можуть не продовжити автоматично — що слід перевірити батькам дітей з інвалідністю
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Для військовозобов’язаних батьків, які мають дітей з інвалідністю віком до 18 років, змінився порядок автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Відтепер під час перевірки права на відстрочку система використовує дані останнього виданого свідоцтва про народження дитини.

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Якщо інформація в державних реєстрах не збігається або є неповною, автоматичне продовження може не відбутися. У такому разі необхідно перевірити та за потреби оновити дані в державних інформаційних системах, після чого повторно подати запит через застосунок «Резерв+».

Змінився порядок автоматичного продовження відстрочки від мобілізації

У Міноборони пояснили, що для батьків дітей з інвалідністю до 18 років оновили механізм перевірки інформації, яка використовується для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації.

Відтепер система шукає відомості про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження, а не за попередніми записами. Такий підхід має забезпечити більш точний пошук і підтвердження інформації в державних реєстрах.

Крім того, якщо дитині присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), інформацію можуть додатково звіряти саме за цим номером на підставі відомостей із Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

Чому відстрочка може не продовжитися автоматично

Якщо система не підтвердила право на автоматичне продовження відстрочки, у Міноборони рекомендують насамперед перевірити, чи правильно внесені дані про дитину та її свідоцтво про народження.

Для успішного підтвердження відстрочки в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) повинні міститися відомості саме про останнє видане свідоцтво про народження, яке внесене до ДРАЦС та відображається в застосунку «Дія».

За потреби оновити ці дані можна у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як перевірити дані про дитину в «Дії»

Щоб переконатися, які саме дані використовуються для перевірки, необхідно:

  • відкрити застосунок «Дія»;
  • перейти до розділу «Документи»;
  • знайти актовий запис про народження дитини (саме актовий запис, а не свідоцтво);
  • якщо запис не відображається — звернутися до ДРАЦС для перевірки та внесення необхідних відомостей. Причиною можуть бути відсутність або некоректність персональних даних, зокрема ПІБ, РНОКПП чи дати народження;
  • якщо актовий запис є, відкрити «Повну інформацію» через меню з трьома крапками;
  • перевірити власні персональні дані;
  • переглянути інформацію про свідоцтва про народження дитини та визначити документ із найпізнішою датою видачі.

Саме реквізити цього свідоцтва повинні бути внесені до ЄІССС.

Як перевірити інформацію в ЄІССС

Дізнатися, яке саме свідоцтво про народження зазначене в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, можна:

  • у органі соціального захисту населення;
  • у Пенсійному фонді України — особисто або через гарячу лінію.

Після цього варто порівняти отримані дані з інформацією про останнє видане свідоцтво, яке відображається в «Дії».

Як оновити дані для автоматичного продовження відстрочки

Медичний висновок про інвалідність дитини можна оновити через Централізований банк даних.

Водночас оновлення медичного висновку разом із персональними даними дитини в ЄІССС здійснюється у відділенні Пенсійного фонду України.

Після внесення змін до системи військовозобов’язаний може повторно подати запит на оформлення відстрочки.

Як повторно подати запит у «Резерв+»

Після оновлення інформації необхідно:

  • відкрити застосунок «Резерв+»;
  • перейти до розділу «Сервіси»;
  • обрати оформлення відстрочки;
  • зазначити підставу — наявність дитини з інвалідністю до 18 років;
  • перевірити внесені дані;
  • надіслати запит;
  • дочекатися повідомлення про результат.

У Міноборони наголосили, що наразі понад 90% чинних відстрочок продовжуються автоматично. Якщо підстава для відстрочки залишається чинною і підтверджується державними реєстрами, повторно подавати заяву або додаткові документи не потрібно.

Механізм автоматичного продовження відстрочок покликаний спростити процедуру для громадян та зменшити навантаження на центри надання адміністративних послуг і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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діти оборона ТЦК міноборони мобілізація відстрочка Резерв+ військовозобов'язаний інвалідність

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