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РФ вдарила ракетами по Київській області: 10 людей загинули, прокуратура розпочала розслідування

15:02, 24 липня 2026 127
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що, окрім розслідування воєнного злочину РФ, розпочато кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації заходу.
РФ вдарила ракетами по Київській області: 10 людей загинули, прокуратура розпочала розслідування
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Російські війська вдень завдали балістичного удару по території Київської області. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район. Унаслідок атаки є загиблі та велика кількість постраждалих. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник.

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На місцях влучань працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Згодом Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок ракетного удару РФ по Київській області загинули 10 осіб, ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. За його словами, кількість жертв і постраждалих уточнюється.

За фактом цього воєнного злочину Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Крім того, розпочато ще одне кримінальне провадження — за частиною 3 статті 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що, за попередніми даними, призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Як зазначив Генеральний прокурор, слідство має встановити, хто ухвалював рішення про проведення заходу, де сталася трагедія, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи була належним чином оцінена небезпека в умовах воєнного стану.

«Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки — вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку», — наголосив Руслан Кравченко.

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