Які податки потрібно сплатити до 30 липня: список для бізнесу та підприємців

До 30 липня платники податків повинні сплатити низку обов'язкових платежів за червень, зокрема податок на додану вартість, акцизний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та інше.

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30 липня є граничним строком сплати низки податкових зобов’язань за червень 2026 року. Про це нагадує Державна податкова служба.

До 30 липня необхідно сплатити:

акцизний податок за червень 2026 року;

податок на додану вартість за червень 2026 року;

військовий збір із нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2026 року;

податок на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за червень 2026 року;

плату за землю (земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності) для платників, крім громадян, за червень 2026 року;

орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за червень 2026 року;

дивіденди на державну частку господарськими товариствами, які складають консолідовану фінансову звітність, за 2025 рік;

єдиний податок юридичними особами – платниками четвертої групи за ІІ квартал 2026 року;

авансові внески з податку на прибуток підприємств для пунктів обміну іноземних валют за липень 2026 року;

рентну плату за червень 2026 року за: користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; користування радіочастотним ресурсом України; транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.



У ДПС також нагадують, що, попри дію воєнного стану, з 27 травня 2022 року платники податків зобов’язані виконувати свої податкові обов’язки у повному обсязі, зокрема щодо сплати податків і зборів, подання звітності, а також реєстрації податкових та акцизних накладних і розрахунків коригування.

Водночас платники, які через об’єктивні обставини не мають можливості своєчасно виконати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України. Для цього вони повинні виконати такі обов’язки протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану або протягом 60 календарних днів із першого дня місяця, що настає після відновлення можливості виконувати такі обов’язки.

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