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Андрій Бутенко, міністр освіти і науки: біографія, кар'єра та наукова діяльність

08:45, 24 липня 2026 103
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Андрій Бутенко — український науковець, освітянин, кандидат історичних наук, доцент, який з липня 2026 року обіймає посаду міністра освіти і науки України.
Андрій Бутенко, міністр освіти і науки: біографія, кар'єра та наукова діяльність
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Андрій Бутенко — український науковець і управлінець у сфері освіти, який понад два десятиліття працює у системі загальної та вищої освіти. Професійну діяльність він розпочав як учитель історії та правознавства, згодом обіймав керівні посади в закладі вищої освіти, а також очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. У липні 2026 року Верховна Рада призначила його міністром освіти і науки України.

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Біографія

Андрій Петрович Бутенко народився 11 листопада 1978 року у селищі Гребінки Білоцерківського району Київської області.

Вищу освіту здобув у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, де навчався за спеціальністю «Історія та правознавство». Також закінчив Луганський державний університет внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка за спеціальністю «Правознавство».

У 2001–2004 роках навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. У 2006 році в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Історія України» та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук. Має вчене звання доцента.

Кар’єра в освіті

Професійну діяльність Андрій Бутенко розпочав у системі загальної середньої освіти. У 1999–2003 роках працював учителем історії та правознавства у Вишнівській загальноосвітній школі № 2 Київської області.

У 2003–2019 роках працював у приватному закладі вищої освіти «Європейський університет», де послідовно обіймав посади старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, радника ректора, доцента кафедри історії та теорії держави і права, декана юридичного факультету та проректора з навчально-методичної роботи.

У лютому 2019 року був призначений заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Із 1 квітня 2022 року до 16 липня 2026 року очолював НАЗЯВО. На цій посаді займався питаннями забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм, розвитку системи внутрішнього забезпечення якості та впровадження європейських стандартів ESG в українській системі вищої освіти.

Міністр освіти і науки України

16 липня 2026 року Верховна Рада України за поданням прем’єр-міністра Сергія Корецького призначила Андрія Бутенка міністром освіти і науки України. На посаді він змінив Оксена Лісового та офіційно розпочав виконання обов’язків 17 липня 2026 року.

У перший робочий день міністр взяв участь у спеціальному засіданні Політичного комітету Ради Україна — НАТО, присвяченому ролі вищої освіти у забезпеченні стійкості держави під час війни.

Під час виступу він представив міжнародним партнерам український досвід функціонування системи вищої освіти в умовах повномасштабної війни, наголосивши на необхідності одночасно забезпечувати безперервність освітнього процесу, безпеку учасників освітнього процесу та підтримку громад.

Також міністр звернув увагу на масштаби руйнувань освітньої інфраструктури та потребу у її відновленні, посилаючись на оцінку Світового банку щодо необхідних ресурсів для відбудови системи освіти.

Наукова та експертна діяльність

Андрій Бутенко є автором і співавтором наукових праць, присвячених питанням забезпечення якості вищої освіти, академічної доброчесності, акредитації освітніх програм та імплементації європейських Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015).

Його наукові дослідження стосуються, зокрема, відповідності українського законодавства європейським стандартам забезпечення якості, ролі гаранта освітньої програми, підготовки освітніх програм до акредитації та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти.

Громадська та експертна діяльність

У різні роки Андрій Бутенко входив до складу міжвідомчих робочих груп із реформування правової та вищої освіти, очолював Координаційну раду молодих юристів України при Міністерстві юстиції та брав участь у підготовці законодавчих змін у сфері освіти.

Також був співорганізатором і координатором низки освітніх та правничих ініціатив, зокрема Всеукраїнського форуму молодих юристів «Правники — суспільству», Правничої школи «Шлях до успіху молодого юриста», конкурсів «Мої права», «Я маю право» та «Молодий правник року».

Як експерт у сфері освітньої політики долучався до розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення якості вищої освіти, академічної доброчесності, акредитації освітніх програм та імплементації європейських Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG).

Призначення Андрія Бутенка міністром освіти і науки України стало закономірним продовженням його багаторічної професійної діяльності у сфері освіти. До переходу в уряд він понад двадцять років працював у системі загальної та вищої освіти, пройшовши шлях від учителя до керівника Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Його професійний досвід охоплює викладацьку, управлінську, наукову та нормотворчу діяльність, пов’язану із забезпеченням якості вищої освіти та реформуванням освітньої системи.

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