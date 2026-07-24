Сергій Марченко – міністр фінансів України: повна біографія та професійний шлях

Сергій Марченко, який уже понад шість років відповідає за фінансову політику держави та управління бюджетом в умовах війни, зберіг посаду міністра фінансів у новому складі Кабінету Міністрів України.

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Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство фінансів України опинилося серед ключових органів влади, адже саме воно забезпечує фінансування сектору оборони, соціальних виплат, роботи державних установ та виконання міжнародних фінансових зобов’язань.

За роки роботи Сергій Марченко став одним із головних переговорників України з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським союзом та міжнародними фінансовими організаціями. Саме Міністерство фінансів координує надходження мільярдів доларів міжнародної допомоги, яка необхідна для функціонування економіки в умовах війни.

16 липня 2026 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів, у якому Сергій Марченко зберіг посаду міністра фінансів. Він став одним із небагатьох урядовців, які продовжили працювати без зміни портфеля.

Витоки та освіта

Сергій Михайлович Марченко народився 24 січня 1981 року у місті Макарів (Київська область). Середню освіту здобув у Макарівській середній школі № 1, вищу – у Академії державної податкової служби України у місті Ірпінь, де навчався за спеціальністю «Управління державними фінансами». У 2002 році здобув ступінь магістра управління державними фінансами, у 2009 році здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. Вільно володіє англійською мовою.

Також навчався в Академії міжнародного співробітництва в Німеччині на програмі для вищих керівних посад, у Гарвардській школі Кеннеді в США, у Варшавському університеті в Польщі та – у Корейському агентстві міжнародного співробітництва (KOICA) в Республіці Корея.

У 2011 пройшов програму з Менеджменту та Лідерства в Harvard Kennedy School.

Саме фінансова сфера стала основою його професійної діяльності. Уже з перших років роботи він обрав державну службу, де займався питаннями бюджетного планування та фінансової політики.

Перші кроки у державній службі

Кар’єра Сергія Марченка розпочалася у фінансовому секторі державного управління. З 2002 року працював на різних посадах в Міністерстві фінансів України, де поступово пройшов шлях від спеціаліста до керівних посад.

Згодом він працював також у Державній податковій адміністрації, в Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

З 2011 року працював у Координаційному центрі з упровадження реформ при Президентові України. Брав участь в розробці Бюджетного кодексу України, прийнятого в 2014 році та де було запроваджено реформу фіскальної децентралізації. Координував написання пакету законопроектів щодо зміни системи фінансування та автономізації закладів охорони здоров’я.

В подальшому працював експертом в Bendukidze Free Market Center та був академічним директором спільної програми KSE та GIZ 2015-2016 років «Лідерство в державних фінансах».

Робота у Міністерстві фінансів

Професійна кар’єра Сергія Марченка у Міністерстві фінансів розпочалася ще у 2002 році. Саме тоді він почав працювати на різних посадах у департаментах, що займалися бюджетною політикою та державними фінансами.

Протягом наступних років він поступово пройшов шлях від головного спеціаліста до керівника ключових напрямів, відповідаючи за підготовку державного бюджету, міжбюджетні відносини та реформування бюджетної системи.

У 2016 році Сергія Марченка призначили першим заступником міністра фінансів України. Він координував бюджетний процес, займався підготовкою державного бюджету, реформою державних фінансів, співпрацею з міжнародними фінансовими організаціями. Цю посаду він обіймав до 26 липня 2018 року.

Заступник Голови Адміністрації Президента України

З 31 серпня 2018 року по 19 травня 2019 року Сергій Марченко обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента України. Він відповідав за економічний напрям, бюджетну політику та взаємодію з Адміністрацією Президента України щодо фінансових реформ.

Очільництво Міністерства фінансів України

30 березня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Марченка міністром фінансів України. На посаді він працював у період пандемії, а згодом – під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів забезпечувало фінансування сектору безпеки й оборони, соціальних виплат, підтримувало стабільність державних фінансів та координувало міжнародну фінансову допомогу Україні.

У 2023 Сергій Марченко очолив Раду керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Вперше за понад 30 років членства України в цих міжнародних фінансових інституціях представник України був обраний на цю посаду одноголосним рішенням усіх країн-членів.

З 26 січня 2023 року є співголовою Української платформи донорів.

16 липня 2025 року Верховна Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. За поданням президента нову урядову команду очолила Юлія Свириденко. Одночасно було затверджено оновлений склад Кабінету міністрів, в якому Сергій Марченко зберіг посаду міністра фінансів України.

Повторне призначення у новому складі уряду

Після оновлення Кабінету Міністрів у липні 2026 року Сергій Марченко знову очолив Міністерство фінансів. 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад уряду, залишивши його на посаді міністра.

Марченко продовжує відповідати за формування бюджетної політики, фінансування сектору безпеки й оборони, соціальних видатків, координацію міжнародної фінансової допомоги та забезпечення макрофінансової стабільності України в умовах війни.

Кар’єра Сергія Марченка майже повністю пов’язана зі сферою державних фінансів. Пройшовши шлях від спеціаліста Міністерства фінансів до його очільника, він став одним із ключових урядовців, відповідальних за бюджетну політику країни.

Під час повномасштабної війни саме Міністерство фінансів під його керівництвом забезпечує фінансування сектору оборони, соціальних видатків, а також координує співпрацю України з МВФ, Світовим банком, Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами. Повторне призначення у 2026 році свідчить про збереження довіри до нього як до керівника, який відповідає за фінансову стабільність держави в умовах війни.

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