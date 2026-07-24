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Сергей Марченко – министр финансов Украины: полная биография и профессиональный путь

07:50, 24 июля 2026 18
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Сергей Марченко, уже более шести лет отвечающий за финансовую политику государства и управление бюджетом в условиях войны, сохранил должность министра финансов в новом составе Кабинета Министров Украины.
Сергей Марченко – министр финансов Украины: полная биография и профессиональный путь
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С начала полномасштабного вторжения Министерство финансов Украины оказалось среди ключевых органов власти, ведь именно оно обеспечивает финансирование сектора обороны, социальных выплат, работы государственных учреждений и международных финансовых обязательств.

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За годы работы Сергей Марченко стал одним из основных переговорщиков Украины с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским союзом и международными финансовыми организациями. Именно Министерство финансов координирует поступление миллиардов долларов международной помощи, необходимой для функционирования экономики в условиях войны.

16 июля 2026 г. Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров, в котором Сергей Марченко сохранил должность министра финансов. Он стал одним из немногих чиновников, продолживших работать без смены портфеля.

Истоки и образование

Сергей Михайлович Марченко родился 24 января 1981 года в городе Макаров (Киевская область). Среднее образование получил в Макаровской средней школе № 1, высшее – в Академии государственной налоговой службы Украины в городе Ирпень, где учился по специальности «Управление государственными финансами». В 2002 году получил степень магистра управления государственными финансами, в 2009 году получил степень кандидата экономических наук. Свободно владеет английским языком.

Также учился в Академии международного сотрудничества в Германии на программе для высших руководящих должностей, в Гарвардской школе Кеннеди в США, в Варшавском университете в Польше и в Корейском агентстве международного сотрудничества (KOICA) в Республике Корея.

В 2011 прошел программу по менеджменту и лидерству в Harvard Kennedy School.

Именно финансовая сфера послужила основой его профессиональной деятельности. С первых лет работы он избрал государственную службу, где занимался вопросами бюджетного планирования и финансовой политики.

Первые шаги в государственной службе

Карьера Сергея Марченко началась в финансовом секторе государственного управления. С 2002 года работал на разных должностях в Министерстве финансов Украины, где постепенно прошел путь от специалиста к руководящим должностям.

Впоследствии он работал также в Государственной налоговой администрации, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров Украины.

С 2011 года работал в Координационном центре по введению реформ при Президенте Украины. Участвовал в разработке Бюджетного кодекса Украины, принятого в 2014 году и где была введена реформа фискальной децентрализации. Координировал написание пакета законопроектов об изменении системы финансирования и автономизации учреждений здравоохранения.

В дальнейшем работал экспертом в Bendukidze Free Market Center и был академическим директором совместной программы KSE и GIZ 2015-2016 годов «Лидерство в государственных финансах».

Работа в Министерстве финансов

Профессиональная карьера Сергея Марченко в Министерстве финансов началась еще в 2002 году. В это время он начал работать на различных должностях в департаментах, занимавшихся бюджетной политикой и государственными финансами.

В последующие годы он постепенно прошел путь от главного специалиста до руководителя ключевых направлений, отвечая за подготовку государственного бюджета, межбюджетные отношения и реформирование бюджетной системы.

В 2016 году Сергей Марченко был назначен первым заместителем министра финансов Украины. Он координировал бюджетный процесс, занимался подготовкой государственного бюджета, реформой государственных финансов, сотрудничеством с международными финансовыми организациями. Этот пост он занимал до 26 июля 2018 года.

Заместитель Главы Администрации Президента Украины

С 31 августа 2018 по 19 мая 2019 Сергей Марченко занимал должность заместителя главы Администрации Президента Украины. Он отвечал за экономическое направление, бюджетную политику и взаимодействие с Администрацией Президента Украины по финансовым реформам.

Глава Министерства финансов Украины

30 марта 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Марченко министром финансов Украины. В должности он работал в период пандемии, а затем – во время полномасштабной войны. Министерство финансов обеспечивало финансирование сектора безопасности и обороны, социальных выплат, поддерживало стабильность государственных финансов и координировало международную финансовую помощь Украине.

В 2023 году Сергей Марченко возглавил Совет управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда. Впервые за более чем 30 лет членства Украины в этих международных финансовых институтах представитель Украины был избран на эту должность единогласным решением всех стран-членов.

С 26 января 2023 является сопредседателем Украинской платформы доноров.

16 июля 2025 года Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. По представлению президента новую правительственную команду возглавила Юлия Свириденко. Одновременно было утвержден состав Кабинета министров, в котором Сергей Марченко сохранил должность министра финансов Украины.

Повторное назначение в новом составе правительства

После обновления Кабинета Министров в июле 2026 года Сергей Марченко снова возглавил Министерство финансов. 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав правительства, оставив его в должности министра.

Марченко продолжает отвечать за формирование бюджетной политики, финансирование сектора безопасности и обороны, социальных расходов, координацию международной финансовой помощи и обеспечение макрофинансовой стабильности Украины в условиях войны.

Карьера Сергея Марченко почти полностью связана со сферой государственных финансов. Пройдя путь от специалиста Министерства финансов до его руководителя, он стал одним из ключевых чиновников, ответственных за бюджетную политику страны.

Во время полномасштабной войны Министерство финансов под его руководством обеспечивает финансирование сектора обороны, социальных расходов, а также координирует сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими международными партнерами. Повторное назначение в 2026 году свидетельствует о сохранении доверия к нему как к руководителю, отвечающему за финансовую стабильность государства в условиях войны.

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Кабинет Министров Украины Минфин

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Публикации

Сергей Марченко – министр финансов Украины: полная биография и профессиональный путь

Сергей Марченко, уже более шести лет отвечающий за финансовую политику государства и управление бюджетом в условиях войны, сохранил должность министра финансов в новом составе Кабинета Министров Украины.

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