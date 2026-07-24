Пенсия мужа была больше: когда вдова может перейти на его выплаты
После потери мужа или жены пенсионеры нередко задумываются, можно ли получать пенсию умершего кормильца вместо собственной. В некоторых случаях такой переход действительно позволяет увеличить ежемесячные выплаты, однако это зависит от условий, определенных законом, а также от размера пенсии умершего.
Стало известно, когда пенсионер имеет право перейти на пенсию в связи с потерей кормильца и как определяется ее размер.
Кто может перейти на пенсию в связи с потерей кормильца
В Пенсионном фонде объяснили ситуацию на примере обращения женщины, которой 72 года. Она получает пенсию по возрасту в размере 4 650 грн. В мае этого года умер ее муж, который получал пенсию в размере 9 600 грн. Женщина поинтересовалась, имеет ли она право перейти на его пенсию.
В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» жена, достигшая пенсионного возраста, относится к нетрудоспособным членам семьи и имеет право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца, если на момент смерти мужа они проживали вместе.
Какой размер пенсии можно получить
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается на одного члена семьи в размере 50% пенсии по возрасту умершего кормильца.
В приведенном примере, если пенсия умершего мужа составляла 9 600 грн, жене может быть назначено 4 800 грн, что соответствует половине этой суммы.
Кроме того, поскольку женщине исполнилось 72 года, она имеет право на ежемесячную компенсационную выплату к пенсии в размере 300 грн.
Таким образом, общий размер ее пенсионной выплаты может составить 5 100 грн:
- 4 800 грн — пенсия в связи с потерей кормильца;
- 300 грн — ежемесячная компенсационная выплата по возрасту.
При таких обстоятельствах переход с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца является целесообразным, поскольку размер выплаты увеличивается.
Как перейти на другой вид пенсии
Для перевода на пенсию в связи с потерей кормильца необходимо подать соответствующее заявление и необходимые документы в сервисный центр Пенсионного фонда Украины удобным для заявителя способом.
Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется с даты подачи заявления вместе с соответствующими документами.
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