КСУ установил новые стандарты для следственных судей: залог — это не выкуп и не уголовное наказание

КСУ ответил, может ли суд назначить залог, который невозможно уплатить: несмотря на то, что верхняя граница залога иногда не ограничена цифрой, она должна быть ограничена здравым смыслом и имущественным положением лица.

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Второй сенат Конституционного Суда Украины 21 июля принял важное решение, определяющее будущее института залога в стране. Суд признал конституционной возможность назначения залога сверх установленных законом пределов, однако выдвинул требования к судьям: залог больше не может быть недосягаемым, он обязан оставаться реальной альтернативой содержанию под стражей.

Ршение № 9-р(ІІ)/2026 стало финальной точкой в споре о конституционности абзаца пятого части пятой статьи 182 Уголовного процессуального кодекса Украины. Дело касалось полномочий следственного судьи назначать залог, размер которого превышает стандартные 80 или 300 размеров прожиточного минимума. Значимость решения трудно переоценить, поскольку оно балансирует между необходимостью обеспечения интересов следствия и конституционным правом лица на свободу.

«Судебно-юридическая газета» уже неоднократно обращала внимание, что определение размера залога все чаще становится предметом дискуссии относительно соблюдения принципа пропорциональности. Как показывает практика, сторона защиты при избрании меры пресечения все чаще подчеркивает, что предлагаемые суммы не соответствуют реальным имущественным возможностям подозреваемых. Это, в свою очередь, поднимает вопрос пропорциональности меры пресечения и ее соответствия практике Европейского суда по правам человека относительно недопущения фактического карательного характера залога.

Суть обращения

Субъект права на конституционную жалобу, Роман Дудин, утверждал, что отсутствие четких критериев и верхней границы для залога в «исключительных случаях» приводит к субъективности судей и манипуляциям. В его деле залог неоднократно назначался в размере свыше 5 миллионов гривен, что составляет 1700 прожиточных минимумов. Это, по мнению заявителя, превратило залог в «безальтернативное заключение».

Автор ходатайства подчеркивал нарушение принципов равенства, права на свободу и презумпции невиновности.

Выводы Конституционного Суда: залог является конституционным

В ходе рассмотрения дела Конституционный Суд получил официальные позиции Верховной Рады и Президента, которые фактически поддержали действующую модель определения залога. Оба государственных института подчеркнули, что закон уже содержит достаточные предохранители от произвольного определения его размера.

Председатель Верховной Рады обратил внимание, что в «исключительных случаях» суд действительно имеет широкую дискрецию устанавливать залог сверх предельных границ, определенных статьей 182 УПК. В то же время такая свобода усмотрения не является неограниченной: суд обязан учитывать тяжесть преступления, имущественное и семейное положение подозреваемого, риски препятствования уголовному производству и размер причиненного ущерба. При этом сам залог, согласно закону, не может быть заведомо непомерным для лица.

В то же время парламент признал, что именно широкое судейское усмотрение теоретически не исключает риска установления чрезмерного залога, а потому ключевое значение имеет надлежащее применение закона и мотивирование судебных решений.

В Офисе Президента подчеркнули, что УПК прямо запрещает определять залог, который является непомерным для подозреваемого, а решение о его размере должно приниматься только после всестороннего исследования обстоятельств дела, с соблюдением принципа презумпции невиновности.

Свобода — правило, а не исключение

Конституционный Суд напомнил, что залог не является наказанием, способом возмещения ущерба или «выкупом» из-под стражи. Его единственная цель — гарантировать надлежащее процессуальное поведение подозреваемого и обеспечить его участие в уголовном производстве.

Право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное статьей 29 Конституции Украины, является одним из фундаментальных прав человека. Именно поэтому любое его ограничение возможно только при наличии убедительных оснований, в порядке, определенном законом, и исключительно на основании мотивированного судебного решения.

Суд отдельно подчеркнул, что Конституция не допускает превращения ареста в стандартную меру пресечения. По принципу in dubio pro libertate («в случае сомнения — в пользу свободы») личная свобода является естественным состоянием человека, а содержание под стражей — исключением, которое должно применяться только тогда, когда ни одна более мягкая мера не может обеспечить цели уголовного производства.

Именно поэтому законодательство должно гарантировать существование реальной альтернативы аресту, а такой альтернативой и является залог.

Залог должен быть ощутимым, но реальным

Конституционный Суд обратил внимание, что размер залога должен определяться индивидуально с учетом конкретных обстоятельств дела и имущественного положения лица.

Он должен быть достаточно значительным, чтобы мотивировать подозреваемого выполнять возложенные на него процессуальные обязанности, но не настолько высоким, чтобы фактически лишить человека возможности воспользоваться альтернативой содержанию под стражей.

Иначе, отметил Суд, залог теряет свою конституционную функцию и перестает быть реальной альтернативной мерой пресечения.

Позиция КСУ согласуется с практикой ЕСПЧ

Конституционный Суд также подчеркнул, что такой подход соответствует международным стандартам защиты прав человека, закрепленным в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Международном пакте о гражданских и политических правах. Украина как государство-участник этих международных договоров обязана обеспечивать, чтобы ограничение свободы оставалось исключением, а залог — реальной альтернативой лишению свободы, а не его скрытой формой.

Сверхвысокий залог возможен, но только по четким правилам

Конституционный Суд пришел к выводу, что право суда назначать залог сверх предельных границ, установленных статьей 182 УПК, само по себе не противоречит Конституции Украины.

Суд обратил внимание, что такая возможность применяется только в исключительных случаях, когда стандартный размер залога не способен гарантировать выполнение подозреваемым процессуальных обязанностей. При этом решение не может быть произвольным — суд обязан детально обосновать, почему именно необходимо отступить от общих границ.

Конституционный Суд отдельно объяснил, почему закон не устанавливает максимальной границы залога. По мнению Суда, из-за значительной разницы в имущественном положении людей фиксированный «потолок» мог бы потерять сдерживающий эффект для подозреваемых с очень крупными состояниями. Именно поэтому УПК позволяет в исключительных случаях определять залог сверх установленных пределов, но только при условии, что суд индивидуально обоснует его размер и он не будет заведомо непомерным для конкретного лица.

Тем не менее, даже в исключительных случаях действует прямая норма части четвертой статьи 182 УПК: размер залога не может быть заведомо непомерным для подозреваемого или обвиняемого.

КСУ подчеркнул, что превышение предельного размера залога возможно только при условии надлежащим образом мотивированного судебного решения. Судья должен объяснить, какие именно риски существуют, почему стандартный залог является недостаточным и почему определенный размер является пропорциональным именно в этом деле.

Кроме того, такие определения могут быть обжалованы в апелляционном порядке, что служит дополнительной гарантией от возможных злоупотреблений.

В итоге Конституционный Суд признал, что абзац пятый части пятой статьи 182 УПК соответствует Конституции Украины, а сама модель определения залога содержит достаточные правовые предохранители от произвольного применения.

Залог должен быть реальной альтернативой аресту

Несмотря на то, что Конституционный Суд признал конституционной возможность назначать залог без верхней границы, он установил важный предохранитель: залог не может превращаться в скрытую форму содержания под стражей.

Суд подчеркнул, что размер залога должен быть достаточно ощутимым, чтобы гарантировать надлежащее процессуальное поведение подозреваемого, но в то же время не настолько непомерным, чтобы фактически лишать человека возможности выйти из-под стражи. Иными словами, залог должен оставаться реальной альтернативой аресту, а не формальной опцией.

Что теперь должны учитывать судьи

Конституционный Суд фактически очертил стандарты, которых должны придерживаться следственные судьи, определяя залог в «исключительных случаях».

В частности, суды должны оценивать реальное имущественное положение подозреваемого: его законные доходы, активы, семейное положение, наличие иждивенцев, а также доступность имущества для внесения залога. Если активы арестованы в рамках того же уголовного производства, это также должно учитываться.

Каждое решение об определении залога должно быть детально мотивировано и опираться на конкретные доказательства, а не на предположения.

Решение Конституционного Суда определяет стандарты для установления размера залога в уголовном производстве. Отныне назначение залога свыше 300 прожиточных минимумов будет требовать особенно тщательного обоснования. Суды должны оценивать не только тяжесть инкриминируемого преступления и процессуальные риски, но и реальное имущественное положение лица, доступность его активов, семейные обстоятельства и практику Европейского суда по правам человека, в частности в делах Mangouras v. Spain, Istomina v. Ukraine и других.

Решение КСУ № 9-р(ІІ)/2026 не ограничило право судов определять залог сверх установленных законом пределов. В то же время Суд четко очертил конституционные гарантии: отсутствие верхней границы не означает неограниченной дискреции.

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