Украина получила от МВФ транш в размере около 690 млн долларов: куда направят деньги

МВФ перечислил Украине второй транш по новой четырехлетней программе.

Фото: bank.gov.ua

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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Украина сегодня получила второй транш в размере около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе.

«Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов», — заявил он.

Программа была утверждена Советом исполнительных директоров МВФ 26 февраля 2026 года. Общий объем новой программы EFF составляет 8,1 млрд долларов США на 2026–2029 годы. Она учитывает обновленные макроэкономические и условия безопасности, в которых находится государство, а также сохранение значительных текущих и среднесрочных фискальных потребностей Украины.

Ранее сообщалось, что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Решение открыло возможность для получения Украиной в ближайшие дни около 690 млн долларов от МВФ.

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