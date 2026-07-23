Верховный Суд объяснил, почему сообщения в «Телеграме» о ТЦК могут считаться воспрепятствованием деятельности ВСУ

Суд обратил внимание, что главной целью публикаций было не просто сообщить о местонахождении подразделений, а помочь другим лицам избежать мобилизационных мероприятий.

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Верховный Суд отметил, что размещение информации в мессенджере «Телеграм» о расположении подразделений ТЦК и СП для предупреждения участников сообщества о проведении мобилизационных мероприятий подлежит квалификации по ч. 1 ст. 114-1 УК как воспрепятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Обстоятельства дела

Обвиняемый создал и администрировал в мессенджере «Telegram» сообщество, где распространял информацию о расположении и перемещении военнослужащих ТЦК и СП во время выполнения ими мобилизационных мероприятий по оповещению населения в г. Самар Днепропетровской области.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 114-2 УК.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС изменил решения судов предыдущих инстанций, переквалифицировав действия обвиняемого на ч. 1 ст. 114-1 УК.

Коллегия судей КУС указала, что вне внимания судов предыдущих инстанций остались обстоятельства, влияющие на правильную квалификацию действий обвиняемого. Так, органом досудебного расследования действия обвиняемого квалифицировались по ч. 2 ст. 114-2 УК как распространение информации о расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения.

Согласно Законам «О Вооруженных Силах Украины», «Об обороне Украины», «Положению о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2022 № 154, ТЦК и СП являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации. Следовательно, ТЦК и СП являются структурными подразделениями ВСУ.

Как следует из материалов производства, в созданном обвиняемым Telegram-сообществе он размещал информацию о расположении подразделений ТЦК и СП для предупреждения участников этого сообщества о проведении мобилизационных мероприятий, чтобы те, получив такую информацию, имели возможность избежать проверки и уклониться от мобилизации, а следовательно, своими действиями препятствовал проведению этих мероприятий, то есть препятствовал законной деятельности ВСУ. С учетом изложенного действия обвиняемого подлежат правовой квалификации по ч. 1 ст. 114-1 УК как воспрепятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 16 июня 2026 года по делу № 183/12045/24 (производство № 51-483км26).

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