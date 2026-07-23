Кабмин начал подготовку проекта госбюджета на 2027 год
13:04, 23 июля 2026 13
В правительстве планируют подать проект госбюджета в Верховную Раду до 15 сентября.
Фото: kmu.gov.ua
Правительство начало подготовку проекта государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Он отметил, что министерства в кратчайшие сроки, до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам документа.
«Задача правительства — подать проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок — до 15 сентября.
Документ должен соответствовать нашим главным задачам — укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политики», — заявил он.
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