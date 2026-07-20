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Проект Госбюджета на 2027 год должны подать в Верховную Раду уже в сентябре

16:24, 20 июля 2026 234
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Минфин работает над подготовкой госбюджета на 2027 год — правительство определило следующие шаги.
Проект Госбюджета на 2027 год должны подать в Верховную Раду уже в сентябре
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В Министерстве финансов работают над проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2027 год». Бюджетный процесс осуществляется в соответствии с этапами и сроками, определенными Бюджетным кодексом.

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Сейчас Минфин доводит до главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) предельные показатели расходов и предоставления кредитов из государственного бюджета. Вместе с этим распорядители получают соответствующие инструкции для подготовки бюджетных запросов.

Какие этапы дальше

В августе Министерство финансов ожидает получить бюджетные запросы от главных распорядителей средств и провести с ними обсуждения относительно запланированных расходов.

До 8 сентября Минфин должен подать проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2027 год» на рассмотрение Кабинета Министров.

После одобрения правительством документ должен быть внесен в Верховную Раду — не позднее 15 сентября.

Какие этапы уже пройдены

17 июня Кабинет Министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Этим документом определены основы бюджетной политики государства на следующие три года и предусмотрена постепенная фискальная консолидация на пути к макроэкономической стабильности и восстановлению.

Бюджетная декларация была передана на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Также в этот же день правительство утвердило Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2027–2029 годы, который определяет ключевые направления и объемы государственных инвестиций на ближайшие три года.

На основе этого плана Министерство финансов получило от Министерства экономики Украины Единый проектный портфель публичных инвестиций, согласованный Стратегическим инвестиционным советом, и начало формирование проекта государственного бюджета на 2027 год.

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Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины Минфин госбюджет

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