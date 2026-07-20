Проєкт Держбюджету на 2027 рік мають подати до Верховної Ради уже у вересні

Мінфін працює над підготовкою держбюджету на 2027 рік – уряд визначив наступні кроки.

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У Міністерстві фінансів працюють над проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік». Бюджетний процес відбувається відповідно до етапів та строків, визначених Бюджетним кодексом.

Наразі Мінфін доводить до головних розпорядників бюджетних коштів (ГРК) граничні показники видатків та надання кредитів із державного бюджету. Разом із цим розпорядники отримують відповідні інструкції для підготовки бюджетних запитів.

Які етапи далі

У серпні Міністерство фінансів очікує отримати бюджетні запити від головних розпорядників коштів та провести з ними обговорення щодо запланованих видатків.

До 8 вересня Мінфін має подати проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік» на розгляд Кабінету Міністрів.

Після схвалення урядом документ має бути внесений до Верховної Ради — не пізніше 15 вересня.

Які етапи уже пройдено

17 червня Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки. Цим документом визначено засади бюджетної політики держави на наступні три роки та передбачає поступову фіскальну консолідацію на шляху до макроекономічної стабільності й відновлення.

Бюджетну декларацію було передано на розгляд Верховної Ради України.

Також цього ж дня уряд затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027–2029 роки, який визначає ключові напрями та обсяги державних інвестицій на найближчі три роки.

На основі цього плану Міністерство фінансів отримало від Міністерства економіки України Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, погоджений Стратегічною інвестиційною радою, та розпочало формування проєкту державного бюджету на 2027 рік.

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