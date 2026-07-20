Мін’юст затвердив форми типових документів, що створюються під час діяльності юридичної особи

Оприлюднили нові форми статуту, положення, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, колективного договору, протоколів, актів та довідок.

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Міністерство юстиції затвердило примірні форми та описи уніфікованих форм типових документів, що створюються під час діяльності юридичної особи.

У переліку додатків оприлюднили форми статуту, положення, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, колективного договору, протоколів, актів, довідок тощо.

Серед них:

Додаток 1 статут

Додаток 2 положення

Додаток 3 структура юридичної особи

Додаток 4 штатний розпис

Додаток 5 положення про структурний підрозділ

Додаток 6 посадова інструкція

Додаток 7 робоча інструкція

Додаток 8 колективний договір

Додаток 9 інструкція з діловодства

Додаток 10 номенклатура справ

Додаток 11 спільний наказ (розпорядження) двох юридичних осіб

Додаток 12 наказ (розпорядження) з основної діяльності

Додаток 13 наказ (розпорядження) з адміністративно-господарських питань

Додаток 14 витяг з наказу (розпорядження)

Додаток 15 наказ (розпорядження) про переведення працівника

Додаток 16 наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

Додаток 17 наказ (розпорядження) про звільнення з роботи

Додаток 18 наказ (розпорядження) про оголошення догани

Додаток 19 наказ (розпорядження) про атестацію кадрів

Додаток 20 наказ (розпорядження) про заохочення

Додаток 21 наказ (розпорядження) про встановлення доплат і надбавок

Додаток 22 наказ (розпорядження) про надання відпустки

Додаток 23 наказ (розпорядження) про відрядження

Додаток 24 протокол загальних зборів трудового колективу

Додаток 25 наказ (розпорядження) про відрядження

Додаток 26 протокол засідання комісії

Додаток 27 протокол оперативної наради в керівника

Додаток 28 протокол засідання структурного підрозділу

Додаток 29 витяг з протоколу

Додаток 30 форма акта, складеного комісією

Додаток 31 довідка службового характеру

Додаток 32 довідка біографічного характеру

Додаток 33 доповідна записка

Додаток 34 пояснювальна записка

Додаток 35 службова записка

Додаток 36 автобіографія

Додаток 37 характеристика

Додаток 38 подання призначення на посаду (переведення на іншу посаду, заохочення тощо)

Додаток 39 заява громадянина про прийняття на роботу

Додаток 40 заява працівника

Додаток 41 графік відпусток

Додаток 42 службовий лист.

З формами та описами уніфікованих форм типових документів, що створюються під час діяльності юридичної особи можна ознайомитись за посиланням.

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