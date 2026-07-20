Минюст утвердил формы типовых документов, создаваемых в ходе деятельности юридического лица
Министерство юстиции утвердило примерные формы и описания унифицированных форм типовых документов, создаваемых в ходе деятельности юридического лица.
В перечне приложений обнародовали формы устава, положения, должностных инструкций, приказов, распоряжений, коллективного договора, протоколов, актов, справок и тому подобное.
Среди них:
Приложение 1 — устав
Приложение 2 — положение
Приложение 3 — структура юридического лица
Приложение 4 — штатное расписание
Приложение 5 — положение о структурном подразделении
Приложение 6 — должностная инструкция
Приложение 7 — рабочая инструкция
Приложение 8 — коллективный договор
Приложение 9 — инструкция по делопроизводству
Приложение 10 — номенклатура дел
Приложение 11 — совместный приказ (распоряжение) двух юридических лиц
Приложение 12 — приказ (распоряжение) по основной деятельности
Приложение 13 — приказ (распоряжение) по административно-хозяйственным вопросам
Приложение 14 — выписка из приказа (распоряжения)
Приложение 15 — приказ (распоряжение) о переводе работника
Приложение 16 — приказ (распоряжение) о принятии на работу
Приложение 17 — приказ (распоряжение) об увольнении с работы
Приложение 18 — приказ (распоряжение) об объявлении выговора
Приложение 19 — приказ (распоряжение) об аттестации кадров
Приложение 20 — приказ (распоряжение) о поощрении
Приложение 21 — приказ (распоряжение) об установлении доплат и надбавок
Приложение 22 — приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска
Приложение 23 — приказ (распоряжение) о командировке
Приложение 24 — протокол общего собрания трудового коллектива
Приложение 25 — приказ (распоряжение) о командировке
Приложение 26 — протокол заседания комиссии
Приложение 27 — протокол оперативного совещания у руководителя
Приложение 28 — протокол заседания структурного подразделения
Приложение 29 — выписка из протокола
Приложение 30 — форма акта, составленного комиссией
Приложение 31 — справка служебного характера
Приложение 32 — справка биографического характера
Приложение 33 — докладная записка
Приложение 34 — объяснительная записка
Приложение 35 — служебная записка
Приложение 36 — автобиография
Приложение 37 — характеристика
Приложение 38 — представление о назначении на должность (переводе на другую должность, поощрении и т. п.)
Приложение 39 — заявление гражданина о принятии на работу
Приложение 40 — заявление работника
Приложение 41 — график отпусков
Приложение 42 — служебное письмо.
С формами и описаниями унифицированных форм типовых документов, создаваемых в ходе деятельности юридического лица, можно ознакомиться по ссылке.
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