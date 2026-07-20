Минюст утвердил формы типовых документов, создаваемых в ходе деятельности юридического лица

Опубликовали новые формы устава, положения, должностных инструкций, приказов, распоряжений, коллективного договора, протоколов, актов и справок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции утвердило примерные формы и описания унифицированных форм типовых документов, создаваемых в ходе деятельности юридического лица.

В перечне приложений обнародовали формы устава, положения, должностных инструкций, приказов, распоряжений, коллективного договора, протоколов, актов, справок и тому подобное.

Среди них:

Приложение 1 — устав

Приложение 2 — положение

Приложение 3 — структура юридического лица

Приложение 4 — штатное расписание

Приложение 5 — положение о структурном подразделении

Приложение 6 — должностная инструкция

Приложение 7 — рабочая инструкция

Приложение 8 — коллективный договор

Приложение 9 — инструкция по делопроизводству

Приложение 10 — номенклатура дел

Приложение 11 — совместный приказ (распоряжение) двух юридических лиц

Приложение 12 — приказ (распоряжение) по основной деятельности

Приложение 13 — приказ (распоряжение) по административно-хозяйственным вопросам

Приложение 14 — выписка из приказа (распоряжения)

Приложение 15 — приказ (распоряжение) о переводе работника

Приложение 16 — приказ (распоряжение) о принятии на работу

Приложение 17 — приказ (распоряжение) об увольнении с работы

Приложение 18 — приказ (распоряжение) об объявлении выговора

Приложение 19 — приказ (распоряжение) об аттестации кадров

Приложение 20 — приказ (распоряжение) о поощрении

Приложение 21 — приказ (распоряжение) об установлении доплат и надбавок

Приложение 22 — приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска

Приложение 23 — приказ (распоряжение) о командировке

Приложение 24 — протокол общего собрания трудового коллектива

Приложение 25 — приказ (распоряжение) о командировке

Приложение 26 — протокол заседания комиссии

Приложение 27 — протокол оперативного совещания у руководителя

Приложение 28 — протокол заседания структурного подразделения

Приложение 29 — выписка из протокола

Приложение 30 — форма акта, составленного комиссией

Приложение 31 — справка служебного характера

Приложение 32 — справка биографического характера

Приложение 33 — докладная записка

Приложение 34 — объяснительная записка

Приложение 35 — служебная записка

Приложение 36 — автобиография

Приложение 37 — характеристика

Приложение 38 — представление о назначении на должность (переводе на другую должность, поощрении и т. п.)

Приложение 39 — заявление гражданина о принятии на работу

Приложение 40 — заявление работника

Приложение 41 — график отпусков

Приложение 42 — служебное письмо.

С формами и описаниями унифицированных форм типовых документов, создаваемых в ходе деятельности юридического лица, можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.