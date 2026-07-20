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Штрафы за косметику без документов: когда продавцов могут наказать на 170 тысяч грн

21:31, 20 июля 2026 138
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Нотификация косметики будет производиться через электронную систему e-Cosmetics.
Штрафы за косметику без документов: когда продавцов могут наказать на 170 тысяч грн
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С 3 августа 2026 года в Украине начнут действовать новые правила обращения косметической продукции. Производители, импортеры, дистрибьюторы и продавцы должны пройти процедуру нотификации и привести продукцию в соответствие с требованиями Технического регламента. За нарушение новых требований бизнесу могут грозить штрафы от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.

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Новые правила предусмотрены Техническим регламентом на косметическую продукцию, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №65. Документ разработан на основе европейского Регламента №1223/2009 и должен приблизить украинский рынок косметики к стандартам ЕС.

Переходный период действует до 3 августа 2026 года. После этой даты продавать можно будет только косметику, которая соответствует установленным требованиям.

Под действие регламента попадают не только кремы или декоративная косметика. Новые правила касаются шампуней, мыла, зубных паст, парфюмерии, дезодорантов, солнцезащитных средств и других товаров, которые используются для ухода за телом.

Одним из главных требований станет наличие ответственного лица за косметический продукт. Для украинских производителей им обычно будет производитель, а для импортной продукции — импортер.

В то же время ответственность может перейти и к продавцу. Это касается случаев, когда магазин или другой распространитель продает косметику под собственной торговой маркой, изменяет упаковку или осуществляет розлив продукции.

Отдельное внимание уделяется продаже косметики через социальные сети и онлайн-площадки. Если деятельность имеет признаки постоянного бизнеса, продавец также может подпадать под новые требования.

Нотификация косметики будет осуществляться через электронную систему e-Cosmetics. Перед подачей информации бизнес должен подготовить необходимые документы, в частности техническое досье и отчет о безопасности продукции.

Специалисты предупреждают, что подготовка может занять от нескольких недель до нескольких месяцев — в зависимости от наличия документов и необходимости проведения лабораторных исследований.

После 3 августа 2026 года продажа косметики без первичных документов может стать основанием для штрафа в размере 170 тысяч гривен. За повторные или многочисленные нарушения сумма может вырасти до 340 тысяч гривен за каждый случай.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после завершения переходного периода действия Технического регламента на косметическую продукцию этот сегмент рынка может оказаться в правовой неопределенности из-за отсутствия отдельных правил для такого формата продажи. Именно поэтому правительство призывают определить его правовой статус и установить четкие требования к реализации и маркировке продукции.

С соответствующей инициативой к Кабинету Министров обратились представители украинского парфюмерного бизнеса, национальные производители, субъекты розничной торговли и потребители.

Они предлагают законодательно определить правовой статус продажи парфюмерной продукции на разлив (refill) от официальных сертифицированных украинских производителей, установить требования к ее маркировке и внедрить отдельные правила для такого формата реализации.

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Кабинет Министров Украины штраф / штрафы

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