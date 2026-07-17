Парфюмерия на разлив может исчезнуть после 3 августа: предлагают маркировать каждый флакон

Щоб парфюмерия на разлив не исчезла после 3 августа, предлагают клеить этикетки на каждый флакон и разрешить refill.

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В Украине предлагают официально урегулировать продажу парфюмерии на разлив (refill) от украинских производителей и установить единые правила маркировки такой продукции.

После завершения 3 августа 2026 года переходного периода действия Технического регламента на косметическую продукцию этот сегмент рынка может оказаться в состоянии правовой неопределенности из-за отсутствия отдельных правил для такого формата продажи. Именно поэтому правительство призывают определить его правовой статус и ввести четкие требования к реализации и маркировке продукции.

С соответствующей инициативой в Кабинет Министров обратились представители украинского парфюмерного бизнеса, национальные производители, субъекты розничной торговли и потребители.

Они предлагают законодательно определить правовой статус продажи парфюмерной продукции на разлив (refill) от официальных сертифицированных украинских производителей, установить требования к ее маркировке и ввести отдельные правила для такого формата реализации.

Почему продажа парфюмерии на разлив оказалась под вопросом

3 августа 2026 года завершается переходный период действия Технического регламента на косметическую продукцию, утвержденного постановлением Кабинета Министров №65. Документ разработан на основе Регламента Европейского Союза №1223/2009 и направлен на гармонизацию украинского законодательства с европейскими правилами в сфере косметической продукции.

После завершения этого переходного периода при отсутствии отдельных правил продажи парфюмерии на разлив легальный малый и средний бизнес может оказаться в состоянии правовой неопределенности. Они утверждают, что из-за отсутствия специального регулирования контролирующие органы могут применять одинаковый подход как к продукции официальных украинских производителей, так и к контрафактной.

Именно поэтому правительство просят официально определить правовой статус такого формата реализации продукции и урегулировать порядок его осуществления.

Почему бизнес просит не приравнивать refill к контрафакту

В обращении приведен ряд аргументов в пользу законодательного урегулирования продажи парфюмерии на разлив.

Прежде всего авторы петиции №41/010332-26еп подчеркивают экономическое значение этого сегмента рынка. По их словам, в Украине работают тысячи официальных точек продажи парфюмерии на разлив, оформленных как физические лица – предприниматели или юридические лица. Они официально трудоустраивают работников, выплачивают заработную плату и уплачивают налоги. По мнению авторов, запрет или фактическое прекращение такого формата реализации может привести к закрытию значительного количества малых предприятий, потере рабочих мест и сокращению налоговых поступлений.

Также они ссылаются на европейский опыт. В частности, отмечается, что во Франции продажа косметической и парфюмерной продукции на разлив (cosmétiques en vrac) официально допускается и регулируется Законом о борьбе с отходами и циркулярной экономике (AGEC). Кроме того, Регламент ЕС №1223/2009, на основе которого создан украинский Технический регламент №65, по утверждению авторов, не содержит запрета на продажу продукции в формате refill, а предусматривает установление санитарных требований и правил маркировки.

Отдельно авторы обращают внимание на производство так называемой номерной парфюмерии и ароматов-аналогов (dupes). Они отмечают, что в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности запах как таковой не является объектом авторского права или патентования. Поэтому создание альтернативных ароматов под собственными названиями или номерами без использования чужих товарных знаков, логотипов или оформления упаковки, по их мнению, является законной практикой.

Еще одним аргументом является безопасность тары. В обращении отмечается, что парфюмерия может реализовываться не только в стеклянных флаконах, но и в специализированной сертифицированной полимерной таре с атомайзерами. Авторы утверждают, что такая упаковка является химически стойкой к спиртосодержащей продукции, не влияет на свойства парфюмерии и пригодна для вторичной переработки.

Кроме этого, они отмечают, что легальные украинские производители используют проверенное европейское сырье, изготавливают продукцию по утвержденным рецептурам, формируют Файл информации о продукте (PIF) и осуществляют государственную нотификацию через портал Министерства здравоохранения.

Также авторы обращения обращают внимание на различный подход к регулированию спиртосодержащей продукции. В качестве примера они приводят продажу пива и вина на разлив, которая разрешена законодательством, тогда как продажа парфюмерии на разлив, также содержащей спирт, по их мнению, фактически ограничивается.

Какие новые правила продажи парфюмерии предлагают ввести

Для урегулирования ситуации Кабинет Министров просят внести изменения в инструкции и официальные разъяснения относительно применения Технического регламента №65.

В частности, предлагается четко отделить продажу контрафактной продукции от реализации номерной парфюмерии на разлив, произведенной официальными украинскими производителями и реализуемой через зарегистрированные торговые точки.

Также правительство просят разрешить использование сертифицированной потребительской тары различных типов — как стеклянной, так и полимерной — при условии ее соответствия требованиям безопасности и устойчивости к парфюмерной продукции.

Что хотят видеть на этикетке каждого флакона

Отдельно авторы предлагают ввести двухкомпонентную систему информирования покупателей.

Первый уровень предусматривает, что непосредственно в месте продажи должны находиться в открытом доступе паспорт безопасности продукции, сертификаты, полный перечень ингредиентов в соответствии с INCI, номер государственной нотификации, а также информация о производителе или ответственном лице.

Второй уровень касается самого флакона. Во время разлива на него предлагается наносить этикетку с указанием названия или номера аромата, объема, даты разлива, срока годности после открытия (PAO), контактов ответственного лица и необходимых предупреждений.

Кроме этого, правительство просят разработать минимальные гигиенические требования к оборудованию для разлива парфюмерной продукции, в частности относительно использования закрытых систем, защищающих продукцию от пыли и других внешних факторов.

Это уже вторая петиция относительно новых правил для косметики

Нынешняя инициатива стала уже вторым обращением в Кабинет Министров относительно применения Технического регламента на косметическую продукцию.

Ранее была зарегистрирована петиция, автор которой просил правительство урегулировать вопрос продажи оригинальной парфюмерии в формате декантов (отливантов). В обращении отмечалось, что действующее законодательство не определяет правовой статус такого вида деятельности, а государственные органы до сих пор не предоставили официальных разъяснений относительно применения требований Технического регламента к парфюмерии, перелитой из заводского флакона в емкости меньшего объема.

Кроме того, еще одна петиция касалась отсрочки полноценного введения Технического регламента. Ее авторы предупреждали о возможном сокращении ассортимента косметической продукции, росте цен, значительных расходах бизнеса на выполнение новых требований и риске прекращения деятельности части малых предприятий.

Какие новые требования вступят в силу с 3 августа

Технический регламент на косметическую продукцию Кабинет Министров утвердил постановлением №65 в 2021 году. Документ разработан на основе Регламента ЕС №1223/2009.

До 3 августа 2026 года для производителей, импортеров и продавцов действует переходный период. После его завершения новая косметическая продукция, впервые вводимая в обращение в Украине, должна соответствовать всем требованиям регламента.

В частности, документ вводит институт ответственного лица, устанавливает обязанность формировать полный пакет технической документации, проходить процедуру нотификации продукции, подтверждать ее безопасность, соблюдать принципы надлежащей производственной практики (GMP), а также выполнять новые требования к маркировке.

Контроль за соблюдением этих требований будет осуществлять Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Если продукция не будет соответствовать установленным требованиям или будет признана опасной, ее могут изъять из обращения или отозвать с рынка, а к субъектам хозяйствования применить предусмотренные законодательством меры.

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