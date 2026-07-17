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Индивидуальные номерные знаки: какие слова, символы и буквы под запретом

08:22, 17 июля 2026 27
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В Главном сервисном центре МВД напомнили, какие слова, буквы, символы и изображения запрещено использовать на индивидуальных номерных знаках, а также объяснили, какие требования действуют для их оформления и регистрации.
Индивидуальные номерные знаки: какие слова, символы и буквы под запретом
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Индивидуальные номерные знаки изготавливаются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Украины. Порядок их заказа, изготовления и требования к надписям регулируются приказом МВД Украины №174 от 11 марта 2016 года.

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Если выбранная надпись или графический элемент не соответствуют установленным требованиям, в согласовании макета будет отказано. В Главном сервисном центре МВД напомнили, какие слова, буквы и символы запрещено использовать на индивидуальных номерных знаках.

Какие надписи и символы категорически запрещены?

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на индивидуальные номерные знаки запрещено наносить:

Символику тоталитарных режимов и агрессии. Не допускаются любые аббревиатуры, лозунги или символы, связанные с коммунистическим или нацистским режимами. Также под абсолютным запретом находится символика, связанная с полномасштабной военной агрессией россии против Украины (в частности, буквы «Z» и «V», если они используются в контексте пропаганды войны или военной техники оккупантов).

Нецензурные и дискриминационные выражения. Надпись на ИНЗ не может содержать ненормативную лексику, грубые или оскорбительные слова (как на украинском, так и на иностранных языках). Запрещены выражения, разжигающие национальную, религиозную, расовую или гендерную вражду.

Имитацию государственных органов и международных организаций. Нельзя использовать названия или аббревиатуры органов государственной власти Украины, силовых структур, Вооружённых сил Украины, а также международных организаций (например: МВД, СБУ, ВСУ, ГСЧС, ООН, NATO и т. д.).

Государственную символику и официальные знаки. Законодательство запрещает воспроизводить на номерной пластине Государственный Герб Украины (Трезубец), государственный флаг, флаги и гербы иностранных государств, а также официальные эмблемы и кокарды.

Бренды и торговые марки без разрешения. Нанесение названий известных компаний или зарегистрированных торговых марок (например, названий автомобильных брендов или корпораций) запрещено, если у вас нет официального письменного разрешения от владельца этих авторских прав.

Технические и лингвистические ограничения

Помимо содержательных запретов, существуют строгие правила относительно структуры надписи, утверждённые приказом МВД №166:

  • ИНЗ для автомобилей должен содержать от 3 до 8 символов (букв либо букв и цифр).
  • ИНЗ для мотоциклов — от 3 до 6 символов.
  • Надпись должна содержать не менее двух букв, расположенных в начале.
  • Не допускается одновременное использование букв украинского и латинского алфавитов, имеющих разное начертание (например, нельзя смешивать в одном слове украинскую «І» и латинскую «W»).

Когда необходимо внести индивидуальный номерной знак в свидетельство о регистрации

После получения индивидуального номерного знака владелец автомобиля обязан в течение 10 дней перерегистрировать транспортное средство в любом сервисном центре МВД. Такое требование предусмотрено Порядком государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины №1388.

Во время перерегистрации в новое свидетельство о регистрации транспортного средства в раздел «Особые отметки» вносится информация об индивидуальном номерном знаке. Только после этого его использование соответствует требованиям законодательства.

Если владелец не осуществит перерегистрацию в установленный 10-дневный срок, эксплуатация автомобиля с индивидуальными номерными знаками не допускается.

Подать заявку на изготовление индивидуального номерного знака можно онлайн через Кабинет водителя или лично обратившись в любой территориальный сервисный центр МВД.

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сервисный центр МВД

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