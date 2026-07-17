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Сотрудник подписал контракт с ВСУ: какие документы нужно подать работодателю

07:08, 17 июля 2026 347
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Если работник заключает контракт на прохождение военной службы, он должен предоставить в отдел кадров документ, подтверждающий зачисление на военную службу.
Сотрудник подписал контракт с ВСУ: какие документы нужно подать работодателю
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Работник, заключивший контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины, должен предоставить работодателю документы, подтверждающие его зачисление на службу. Только после этого отдел кадров может оформить освобождение от работы и выполнить другие предусмотренные законодательством процедуры.

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Согласно части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, работник обязан предоставить в отдел кадров документальное подтверждение начала прохождения военной службы. Это может быть военно-учетный документ с соответствующими отметками, справка или выписка из приказа воинской части о зачислении в списки личного состава, либо копия контракта о прохождении военной службы.

После получения этих документов кадровик приобщает их к личному делу работника, издает приказ об освобождении от работы в связи с прохождением военной службы по контракту с сохранением места работы и должности, вносит изменения в табель учета рабочего времени с даты, подтвержденной военными документами, а также обновляет данные воинского учета.

Если работник лишь сообщил о заключении контракта, но не предоставил документы, подтверждающие начало службы, издавать приказ об освобождении от работы нельзя. Основанием для его оформления является исключительно документальное подтверждение.

Для работников, проходящих военную службу по контракту, действуют те же трудовые гарантии, что и для других военнослужащих. В частности, за ними сохраняются место работы и должность в соответствии со статьей 119 Кодекса законов о труде Украины. При этом работодатель не выплачивает таким работникам заработную плату, если иное не предусмотрено коллективным договором или внутренними нормативными актами предприятия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время действия военного положения украинцы могут присоединиться к Вооруженным силам Украины двумя основными способами — через мобилизацию или заключение контракта. В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили ключевые различия между этими форматами службы, а также их общие черты.

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