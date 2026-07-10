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Контракт или мобилизация — основные различия и преимущества

10:36, 10 июля 2026
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Контрактники могут самостоятельно выбирать подразделение, тогда как мобилизованных направляют в воинские части в соответствии с потребностями ВСУ.
Контракт или мобилизация — основные различия и преимущества
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В период действия военного положения украинцы могут поступить на службу в Вооруженные Силы Украины двумя основными способами — через мобилизацию или заключение контракта. В Харьковском областном ТЦК и СП разъяснили ключевые различия между этими формами службы, а также их общие черты.

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Контракт: выбор подразделения и определённый срок службы

В ТЦК отмечают, что контрактная служба даёт возможность самостоятельно выбрать подразделение и должность в соответствии со своими навыками, интересами и профессиональными устремлениями. При этом заключить контракт можно без посещения территориального центра комплектования.

В настоящее время Министерство обороны ввело новые виды контрактов с четко определенными сроками службы — от 10 до 24 месяцев. В частности, доступны пехотно-штурмовой, боевой и базовый контракты. Для военнослужащих, уволенных со службы во время военного положения, предусмотрена возможность заключить контракт сроком на шесть месяцев.

Кроме того, с 2025 года действует программа «Контракт 18–24», которая позволяет поступить в ВСУ гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, не подлежащим мобилизации. Также доступны отдельные контракты для лиц в возрасте от 60 лет, иностранцев и лиц без гражданства.

Для заключения контракта кандидат должен быть годен к военной службе по медицинским показаниям, обладать достаточным уровнем физической подготовки (при необходимости), психологической устойчивостью к стрессовым ситуациям и базовым общим образованием.

Мобилизация: служба там, где в ней больше всего нуждаются

В случае мобилизации военнослужащих после прохождения обучения направляют в те воинские части, которые нуждаются в доукомплектовании.

Мобилизованные проходят службу до окончания военного положения в соответствии с указом Президента Украины или могут быть уволены в запас по индивидуальным основаниям, в частности из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств.

Контракт можно заключить уже во время службы

В ТЦК отмечают, что военнослужащие, призванные по мобилизации, могут перейти на контрактную службу на любом этапе, если соответствуют установленным требованиям.

Для этого необходимо подать рапорт, пройти соответствующее оформление и продолжить службу в той же воинской части уже на условиях контракта с соответствующим пакетом гарантий.

Какие права имеют контрактники и мобилизованные

В Харьковском областном ТЦК отмечают, что независимо от способа поступления на военную службу военнослужащие имеют одинаковые права и обязанности.

И контрактники, и мобилизованные получают денежное, вещевое и продовольственное обеспечение, проходят подготовку, участвуют в боевых действиях, получают воинские звания, могут назначаться на командные должности и, после получения статуса участника боевых действий, пользуются одинаковыми льготами.

Какие преимущества дает контрактная служба

Среди дополнительных преимуществ контрактной службы в ТЦК называют единовременные выплаты при заключении первого контракта, возможность получить льготный кредит «еОселя» под 3%, а для военнослужащих, выполнивших «Контракт 18–24», — кредит под 0%.

Также контрактники могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья, финансовую помощь при переезде и возможность планировать и строить военную карьеру.

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