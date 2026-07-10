Контракт чи мобілізація – головні відмінності та переваги

Контрактники можуть самостійно обирати підрозділ, тоді як мобілізованих направляють до військових частин за потребами ЗСУ.

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Під час дії воєнного стану українці можуть долучитися до Збройних Сил України двома основними способами — через мобілізацію або укладення контракту. У Харківському обласному ТЦК та СП роз'яснили ключові відмінності між цими форматами служби, а також їхні спільні риси.

Контракт: вибір підрозділу та визначений строк служби

У ТЦК зазначають, що контрактна служба дає можливість самостійно обрати підрозділ і посаду відповідно до власних навичок, інтересів та професійних прагнень. При цьому укласти контракт можна без відвідування територіального центру комплектування.

Наразі Міністерство оборони запровадило нові види контрактів із чітко визначеними строками служби — від 10 до 24 місяців. Зокрема, доступні піхотно-штурмовий, бойовий та базовий контракти. Для військовослужбовців, які були звільнені зі служби під час воєнного стану, передбачено можливість укласти контракт строком на шість місяців.

Крім того, з 2025 року діє програма «Контракт 18–24», яка дозволяє вступити до ЗСУ громадянам віком від 18 до 25 років, які не підлягають мобілізації. Також доступні окремі контракти для осіб віком від 60 років, іноземців та осіб без громадянства.

Для укладення контракту кандидат повинен бути придатним до військової служби за медичними показниками, мати достатній рівень фізичної підготовки (за потреби), психологічну стійкість до стресових ситуацій та базову загальну освіту.

Мобілізація: служба там, де найбільша потреба

У разі мобілізації військовослужбовців після проходження навчання направляють до тих військових частин, які потребують доукомплектування.

Мобілізовані проходять службу до завершення воєнного стану відповідно до указу Президента України або можуть бути звільнені в запас за індивідуальними підставами, зокрема через стан здоров'я чи сімейні обставини.

Контракт можна укласти вже під час служби

У ТЦК наголошують, що військовослужбовці, призвані за мобілізацією, можуть перейти на контрактну службу на будь-якому етапі, якщо відповідають установленим вимогам.

Для цього необхідно подати рапорт, пройти відповідне оформлення й продовжити службу в тій самій військовій частині вже на умовах контракту із відповідним пакетом гарантій.

Які права мають контрактники та мобілізовані

У Харківському обласному ТЦК зазначають, що незалежно від способу вступу до війська військовослужбовці мають однакові права та обов'язки.

І контрактники, і мобілізовані отримують грошове, речове та харчове забезпечення, проходять підготовку, беруть участь у бойових діях, отримують військові звання, можуть призначатися на командні посади та після набуття статусу учасника бойових дій користуються однаковими пільгами.

Які переваги має контрактна служба

Серед додаткових переваг контрактної служби у ТЦК називають одноразові виплати при укладенні першого контракту, можливість отримати пільговий кредит «єОселя» під 3%, а для військовослужбовців, які виконали «Контракт 18–24», — кредит під 0%.

Також контрактники можуть розраховувати на компенсацію оренди житла, фінансову допомогу при переїзді та можливість планувати й будувати військову кар'єру.

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