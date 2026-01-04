«Контракт 18-24»: які виплати та соціальні гарантії отримують добровольці

Програма передбачає виплати до 1 млн грн та додаткові винагороди для військовослужбовців 18-24 років.

Чернігівський обласний ТЦК та СП нагадав, що «Контракт 18-24» — це добровільна ініціатива для громадян віком 18-24 років, які готові приєднатися до захисту Батьківщини на період дії воєнного стану.

Грошові виплати за програмою

Грошові виплати за програмою «Контракт 18-24» складаються з:

одноразової грошової допомоги у розмірі 1 млн грн;

щомісячного грошового забезпечення;

додаткових винагород за безпосередню участь у бойових діях у районах їх ведення і виконання бойових спеціальних завдань;

інших соціальних виплат, передбачених для військовослужбовців (підйомна допомога при службових переміщеннях, компенсація за піднайом житла).

Поетапна виплата одноразової допомоги

Одноразова грошова допомога в 1 млн грн виплачується поетапно:

200 тис. грн протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою;

300 тис. грн протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань;

500 тис. грн після закінчення контракту при виконанні його умов: 6 місяців безпосередньої участі в бойових діях для піхотних спеціальностей; 12 місяців — для операторів безпілотних систем.

У разі припинення або скасування воєнного стану або невиконання умов контракту в частині строків обов’язкової участі в бойових діях (6 місяців для піхотних спеціальностей та 12 місяців для операторів безпілотних систем) невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку — 1/6 (для піхотних спеціальностей) та 1/12 (для операторів БПС) від 500 тис. грн за кожні 30 днів служби.

Щомісячне грошове забезпечення

Військовослужбовець Збройних Сил України, що уклав контракт, отримує щомісячне грошове забезпечення за займаною посадою:

мінімальний розмір для штатних посад, визначених проєктом, наразі складає 20,2 тис. грн;

військовослужбовці, які мають сертифікат фахівця з експлуатації БПС, з урахуванням надбавки за особливості проходження військової служби можуть отримувати щомісячно 27,1 тис. грн.

Додаткові винагороди

Військовослужбовцям, що беруть безпосередню участь у бойових діях у районах їх ведення, виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн, а тим, які виконують бойові (спеціальні) завдання — у розмірі 30 тис. грн.

Її конкретний розмір визначається щомісячно з розрахунку кількості днів безпосередньої участі у бойових діях (виконання спеціальних завдань).

Також за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях у першому ешелоні оборони або наступу до ротного опорного пункту включно виплачується одноразова грошова винагорода у розмірі 70 тис. грн.

Військовослужбовцям один раз на рік виплачується щорічна грошова допомога для оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Соціальні гарантії

На військовослужбовців цієї категорії поширюються усі соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців ЗСУ, в тому числі безкоштовне медичне забезпечення.

Громадяни України, які пройшли військову службу відповідно до зазначеного контракту, мають право на укладення кредитного договору на умовах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 856 «Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України» із встановленням рівня компенсаційної процентної ставки протягом усього строку дії укладеного кредитного договору у розмірі 0,0 відсотків річних.

