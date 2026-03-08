  1. Відео
Як пройти ідентифікацію у Пенсійному фонді за допомогою Дія.Підпис – відеоінструкція

11:10, 8 березня 2026
Користувачам достатньо оновити застосунок, активувати Дія.Підпис і підтвердити особу через камеру смартфона для миттєвого доступу до сервісів ПФУ.
Як пройти ідентифікацію у Пенсійному фонді за допомогою Дія.Підпис – відеоінструкція
Пенсійний фонд України роз’яснив, як швидко та зручно пройти фізичну ідентифікацію за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис через мобільний застосунок «Пенсійний фонд України».

Найпростіший спосіб – скористатися мобільним застосунком на смартфоні без додаткових пристроїв. Для цього потрібно встановити або оновити застосунок, обрати опцію «Увійти за Дія.Підпис», підтвердити авторизацію та активувати Дія.Підпис, ознайомившись із Заявою про приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Далі слід надати доступ застосунку до камери та пройти ідентифікацію через фото, після чого з’явиться повідомлення про успішне підтвердження особи. Користувачу необхідно придумати п’ятизначний код для Дія.Підпису та ввести його під час авторизації у застосунку. Після завершення процедури слід натиснути «Дякую» та користуватися сервісами Пенсійного фонду як авторизований користувач.

Процедура займає лише кілька хвилин і дозволяє миттєво підтвердити особу. Переконатися в успішності ідентифікації можна через сервіс «Моя ідентифікація» у застосунку або на вебпорталі Пенсійного фонду.

