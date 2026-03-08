  1. В Україні

Жінки в освіті України – понад 83% учителів та майже 75% директорів шкіл

12:04, 8 березня 2026
Найвищий відсоток жінок-педагогів зафіксовано у Закарпатській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що 83,4% українських учителів – жінки, а серед директорів шкіл їхня частка становить 74,4%.

За словами Бабака, найвищий відсоток жінок-педагогів спостерігається у Закарпатській, Одеській та Дніпропетровській областях. Навіть у регіонах із найнижчим показником – Полтавській і Чернівецькій областях – частка жінок серед учителів перевищує 80,3%.

Серед керівників закладів загальної середньої освіти жінок менше, проте вони все одно складають майже три чверті. Найбільше директорок у Харківській та Дніпропетровській областях – понад 84%, а найменше – у Львівській та Тернопільській областях – понад 65%.

Бабак також відзначив роль жінок у вищій освіті: 57,3% викладачів – жінки, з них 75,9% мають науковий ступінь. Зокрема 11,5% – доктори наук, а 24,1% – кандидати наук або доктори філософії.

Голова комітету підкреслив, що ці дані свідчать про важливу роль жінок у розвитку освіти та науки, а також про позитивну тенденцію зростання їхньої присутності на керівних посадах.

