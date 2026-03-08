  1. В Україні

На Черкащині судитимуть чоловіка, який кинув гранату на подвір’я сусіда

22:30, 8 березня 2026
Через вибух пошкоджено будинок.
На Черкащині судитимуть чоловіка, який кинув гранату на подвір’я сусіда
До суду скерували обвинувальний акт щодо 39-річного жителя одного із сіл Золотоніський район, якого обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у хуліганстві із застосуванням вибухового пристрою. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, яке здійснювали під процесуальним керівництвом прокурорів Золотоніська окружна прокуратура, чоловік без передбаченого законом дозволу незаконно придбав предмет, який, згідно з висновком експерта, належить до категорії бойових припасів — гранату. Вибуховий пристрій він зберігав до моменту вилучення працівниками поліції.

Згодом, перебуваючи у громадському місці, з хуліганських мотивів, проявляючи явну неповагу до суспільства та грубо порушуючи громадський порядок, чоловік умисно привів у дію вибуховий пристрій і кинув його на присадибну ділянку домоволодіння місцевого жителя.

Унаслідок вибуху були пошкоджені вікна та фасад житлового будинку. Це спричинило паніку і страх серед людей, які перебували в оселі.

Наразі щодо обвинуваченого обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У разі доведення вини йому загрожує до семи років позбавлення волі.

суд поліція Черкаси граната

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Ціна позову та штучні спори: Верховний Суд роз’яснив тонкощі господарського процесу

Верховний Суд розповів як працює доктрина ототожнення бенефіціара з компанією та чи можна розстрочити платежі в мировій угоді на термін понад рік.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

