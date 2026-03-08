На Черкащині судитимуть чоловіка, який кинув гранату на подвір’я сусіда

Через вибух пошкоджено будинок.

До суду скерували обвинувальний акт щодо 39-річного жителя одного із сіл Золотоніський район, якого обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у хуліганстві із застосуванням вибухового пристрою. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, яке здійснювали під процесуальним керівництвом прокурорів Золотоніська окружна прокуратура, чоловік без передбаченого законом дозволу незаконно придбав предмет, який, згідно з висновком експерта, належить до категорії бойових припасів — гранату. Вибуховий пристрій він зберігав до моменту вилучення працівниками поліції.

Згодом, перебуваючи у громадському місці, з хуліганських мотивів, проявляючи явну неповагу до суспільства та грубо порушуючи громадський порядок, чоловік умисно привів у дію вибуховий пристрій і кинув його на присадибну ділянку домоволодіння місцевого жителя.

Унаслідок вибуху були пошкоджені вікна та фасад житлового будинку. Це спричинило паніку і страх серед людей, які перебували в оселі.

Наразі щодо обвинуваченого обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У разі доведення вини йому загрожує до семи років позбавлення волі.

