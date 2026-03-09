На Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину

Потерпіла у тяжкому стані в лікарні, водію повідомлено про підозру.

Працівники ДБР затримали інженера з охорони та захисту лісу філії Північного лісового фонду державного підприємства «Ліси України», який у стані алкогольного сп’яніння збив неповнолітню дівчину. Про це повідомили у Бюро.

За даними слідства, 7 березня близько 19:30 у місті Кролевець Сумської області посадовець керував службовим автомобілем та наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла узбіччям дороги.

Попереднє освідування показало, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Унаслідок ДТП дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні.

Водія затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

