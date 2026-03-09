  1. В Україні

Зустріч України, США та Росії, запланована на цей тиждень, відкладається через ситуацію навколо Ірану, — Зеленський

18:54, 9 березня 2026
Володимир Зеленський заявив, що переговори цього тижня відклали через пріоритет США щодо Ірану, але Україна готова до переговорів у будь-який момент.
Зустріч України, США та Росії, запланована на цей тиждень, відкладається через ситуацію навколо Ірану, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори у тристоронньому форматі, які планувалися на цей тиждень, відклали через ситуацію навколо Ірану. 

За його словами, наразі пріоритет і вся увага американців зосереджена на ситуації навколо Ірану.

"Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни", - заявив Президент.

Зеленський провів нараду з переговорною командою, яка доповіла щодо планів РФ. Зеленський доручив «ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку», щоб «підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів».

Зазначимо, що в медіа з’явилася інформація про нібито заплановані переговори у Стамбулі 11 березня. Однак радник керівника Офісу президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував ці повідомлення.

Володимир Зеленський переговори

