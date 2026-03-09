Рішення про статус учасника бойових дій ухвалює міжвідомча комісія при Мінветеранів.

Міністерство у справах ветеранів пояснило, як іноземцям отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Статус учасника бойових дій (УБД)

Хто має право?

Іноземці, які:

▪ брали безпосередню участь в забезпеченні АТО;

▪ виконували завдання з відсічі збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

▪ брали безпосередню участь в обороні України під час повномасштабного вторгнення РФ (з 24.02.2022 р.)

Виняток — крім осіб, які проходили службу в розвідувальних органах Міноборони.

Хто може подати заяву?

▪ Командир частини або керівник установи, де іноземець проходив службу;

▪ Безпосередньо сам учасник бойових дій, у разі не подання командиром частини або керівником установи.

Куди подавати документи?

До Міністерства у справах ветеранів України: поштою (вулиця Хрещатик, 34, м. Київ, 01001) або через ЦНАП.

Які потрібні документи?

▪ копія паспорту з перекладом українською мовою;

▪ копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

▪ довідка (оригінал) форми №6 з Порядку №413.

▪ повний витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”, сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Що відбувається після подання документів?

▪ Рішення ухвалює міжвідомча комісія при Мінветеранів.

▪ Повідомлення про надання або відмову у наданні статусу УБД надсилається на ту електронну або поштову адресу, яка вказана в заяві. Якщо документи подавав командир військової частини, керівник установи чи ЦНАП — повідомлення також отримає і відповідна установа.

▪ У разі позитивного рішення — видається посвідчення УБД.

▪ Якщо відмовлено — можна подати заявку повторно після усунення причин.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ)

Хто має право?

Іноземці або люди без громадянства, які під час захисту України отримали поранення, травму чи інше ушкодження, що призвело до інвалідності.

Хто може подати заяву?

Лише самостійно.

Куди подавати документи?

До Міністерства у справах ветеранів України: поштою (вулиця Хрещатик, 34, м. Київ, 01001), або електронною поштою [email protected], або через ЦНАП

Які потрібні документи?

▪ копія паспорту з перекладом українською мовою;

▪ копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

▪ копія висновку експертної команди або довідка МСЕК про інвалідність;

▪ повний витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”, сформований засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

копія довідки форми №6 з Порядку №413.

Що відбувається після подання документів?

▪ Рішення ухвалює міжвідомча комісія при Мінветеранів.

▪ У разі надання статусу — Мінветеранів видає відповідне посвідчення.

▪ У разі відмови — є можливість повторного подання.

Обидва статуси можуть бути надані, відмовлені або скасовані за рішенням міжвідомчої комісії при Мінветеранів — за наявності підстав, визначених Порядком.

