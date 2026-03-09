У Резерв+ тепер можна спланувати візит до ТЦК
19:37, 9 березня 2026
Військовозобов’язані, призовники та резервісти тепер можуть швидко та без черг записатися на візит до ТЦК через Резерв+.
фото: Міноборони
Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через мобільний застосунок Резерв+. Про це повідомили у Міноборони.
Електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:
- обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
- не стояти в чергах;
- бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
- скасувати запис або залишити відгук;
- отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.
Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
Запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.
