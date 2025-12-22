  1. Блог

Правосуддя, яке привчили до мовчання: чому досвід Румунії може стати попередженням для України

15:51, 22 грудня 2025
Чому історія протестів у Румунії стосується України більше, ніж здається.
Правосуддя, яке привчили до мовчання: чому досвід Румунії може стати попередженням для України
Христина Гладишева,

суддя Рівненського районного суду Рівненської області.

Грудень 2025 року став переломним для Румунії.

Країну сколихнув найбільший за десятиліття скандал у судовій системі і не через політиків. Через самих суддів.

Все вибухнуло після масштабного журналістського розслідування Captured Justice, яке без евфемізмів назвало речі своїми іменами:

  • системний тиск на суддів і прокурорів;
  • маніпуляції з розподілом справ;
  • дисциплінарні переслідування принципових;
  • «зручні» рішення у чутливих корупційних провадженнях.

Судову систему публічно назвали «захопленою».

І це були не гасла активістів. Це були свідчення самих суддів і прокурорів.

Сотні магістратів підписали відкриті звернення, визнавши, що проблема не в окремих людях — вона системна.

Тисячі громадян вийшли на вулиці Бухареста, Клужа, Тімішоари з простими й жорсткими гаслами:

«Незалежні судді, а не слухняні»

«Правосуддя, а не корупція»

Саме на фоні революційної атмосфери, 15 грудня 2025 року, Європейський суд з прав людини розглянув справу Danileț v. Romania.

Це була вже не просто справа.

Це символ. Символ того, що відбувається з суддею, який говорить публічно. Символ того, як система карає не корупцію, а незручний голос. Символ ціни, яку доводиться платити за принциповість.

Суддя Крісті Данілец оскаржив дисциплінарне покарання за критичні дописи у Facebook, у яких говорив про стан системи правосуддя та необхідність реформ.

Велика палата ЄСПЛ стала на його бік, визнавши порушення статті 10 Конвенції — права на свободу слова. Суд прямо вказав: такі санкції створюють «охолоджуючий ефект» для інших суддів.

Сигнал недвозначний: суддя має право говорити, а принциповість не може бути підставою для покарання.

А тепер про нас

Читаючи цю історію, важко позбутися відчуття впізнаваності.

Бо Румунія 2025 — це не «чужа історія».

Повітря в нашій національній судовій системі наелектризоване тим самим: корупційними скандалами, непотизмом, тиском і переслідуванням для одних, сприянням та покриванням для інших, маніпуляціями з автоматичним розподілом справ.

Також варто констатувати, що в Україні підтримується атмосфера, у якій мовчання подають за відповідальність, а критику за загрозу стабільності.

Мовчимо, бо «не на часі». Мовчимо, бо «треба тримати єдність». Мовчимо, бо «після перемоги розберемось». Мовчимо, бо «так вигідно».

І поступово звикаємо вдавати, що все добре.

Тиск сьогодні рідко виглядає як пряма заборона.

Частіше — як натяк. Як репутаційний ризик. Як небажаний ярлик. Як ізоляція.

Мовчання в таких умовах перестає бути нейтральним. Воно стає усвідомленим вибором: не бачити, не чути, не ризикувати.

І тоді постає незручне, але неминуче запитання: Хто ми, коли мовчимо, розуміючи? Хто ми, коли бачимо і не говоримо? Хто ми, коли плутаємо обережність із самоцензурою?

Я переконана, що правосуддя не руйнується миттєво. Воно зникає тихо.

Разом із голосами, які вирішили, що мовчання безпечніше.

Румунія 2025 — це тест для всієї Європи. І водночас — попередження для України. Бо питання не в тому, чи є проблеми, бо вони є всюди. Питання в тому, хто готовий про них говорити.

Історія Крісті Данілеца показує, що один голос не змінює систему миттєво, але мовчання багатьох руйнує її майбутнє.

Правосуддя захищати небезпечно. Не захищати — ще небезпечніше.

Звучати заради майбутнього країни — це висока честь.

Вибір за кожним із нас.

Автор: Христина Гладишева
суд Україна Румунія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

