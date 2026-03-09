  1. В Україні

Україна конфіскувала 1592 російські вагони вартістю 2,2 млрд грн — Свириденко

18:00, 9 березня 2026
Юлія Свириденко повідомила, що Україна конфіскувала 1592 вагони російських компаній вартістю близько 2,2 млрд грн, які передадуть у користування Укрзалізниці.
Україна конфіскувала 1592 вагони, які належали Росії та використовувалися для перевезення комерційних вантажів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд визначив Фонд державного майна органом управління цим майном з подальшою передачею вагонів у користування «Укрзалізниці».

«Цим рішенням ми запускаємо механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання», — зазначила Свириденко.

Вона додала, що оціночна вартість конфіскованих вагонів становить близько 2,2 млрд грн. Вони перебувають у робочому стані та зможуть використовуватися до кінця терміну експлуатації для вантажних перевезень, зокрема військових.

Свириденко повідомила, що вагони належали підсанкційним резидентам рф, зокрема «ВЕБ-Лізинг», державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ», АТ «Державна транспортна лізингова компанія», АТ «Норд» — дочірній компанії «Сбєрбанк Лізинг», а також іншим російським компаніям у сфері фінансів і логістики.

До повномасштабного вторгнення у 2022 році російські компанії здійснювали перевезення цими вагонами територією України та країн ЄС. Після початку бойових дій вони залишилися на території України і були арештовані.

Минулого року рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента та затвердженим законом, ці вагони були конфісковані.

Кабінет Міністрів України Укрзалізниця Юлія Свириденко





