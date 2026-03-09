  1. В Україні

Логопед при учнях принижувала вчительку і лаялася: омбудсмен відреагувала на скандал у ліцеї Камінь-Каширського

17:42, 9 березня 2026
Освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що така поведінка педагогів є неприпустимою та може стати підставою для звільнення.
У Камінь-Каширському ліцеї №1 імені Євгена Шабліовського виник конфлікт за участю вчителя-логопеда. За інформацією управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради, інциденти сталися 4 та 5 березня 2026 року. У присутності дітей педагог нібито принижувала вчительку початкових класів та використовувала нецензурну лексику на адресу батьків і правоохоронців.

Про ситуацію повідомив телеканал «Аверс». На неї також відреагувала освітній омбудсмен Надія Лещик, яка назвала поведінку педагога неприйнятною.

«Хочу зауважити, що така поведінка педагога неприпустима. Звертаюся до педагогів-колег: не потрібно виправдань «довели тощо», — наголосила вона.

Омбудсмен повідомила, що не поширює відео інциденту, оскільки на ньому видно обличчя дитини, яка стала свідком конфлікту. За її словами, дитина, яка стає свідком насильства, також потерпає від нього.

За інформацією управління гуманітарної політики, в обох випадках до ліцею викликали поліцію. Правоохоронці зафіксували поведінку педагога та склали відповідні протоколи.

Наразі створили дві комісії для проведення службового розслідування:

  • у самому закладі освіти;
  • в управлінні гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради.

Освітній омбудсмен також надала юридичну консультацію щодо подальших дій і заявила, що ситуацію триматиме на контролі.

Вона нагадала, що пункт 3 статті 41 Кодексу законів про працю України передбачає можливість звільнення працівника, який виконує виховні функції, якщо той вчинив аморальний проступок, несумісний із продовженням такої роботи. Зокрема, це може стосуватися педагогічних працівників.

Водночас стаття 54 Закону України «Про освіту» зобов’язує педагогів дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учасників освітнього процесу та захищати учнів від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства.

«Переконана, що безпечне освітнє середовище — це необхідна умова для здобуття дітьми освіти. Насамперед дорослі мають бути взірцем і тими, кому дитина може довіряти», — зазначила Надія Лещик.

Результати службового розслідування мають встановити всі обставини конфлікту та визначити подальші рішення щодо працівниці ліцею.

