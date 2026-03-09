Логопед при учениках унижала учительницу и ругалась: омбудсмен отреагировала на скандал в лицее Камень-Каширского

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявила, что такое поведение педагогов недопустимо и может стать основанием для увольнения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Камень-Каширском лицее №1 имени Евгения Шаблиовского возник конфликт с участием учителя-логопеда. По информации управления гуманитарной политики Камень-Каширского городского совета, инциденты произошли 4 и 5 марта 2026 года. В присутствии детей педагог якобы унижала учительницу начальных классов и использовала нецензурную лексику в адрес родителей и правоохранителей.

О ситуации сообщил телеканал «Аверс». На нее также отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик, которая назвала поведение педагога неприемлемым.

«Хочу заметить, что такое поведение педагога недопустимо. Обращаюсь к педагогам-коллегам: не нужно оправданий «довели и т.д.», — подчеркнула она.

Омбудсмен сообщила, что не распространяет видео инцидента, поскольку на нем видно лицо ребенка, который стал свидетелем конфликта. По ее словам, ребенок, который становится свидетелем насилия, также страдает от него.

По информации управления гуманитарной политики, в обоих случаях в лицей вызывали полицию. Правоохранители зафиксировали поведение педагога и составили соответствующие протоколы.

В настоящее время созданы две комиссии для проведения служебного расследования:

в самом учреждении образования;

в управлении гуманитарной политики Камень-Каширского городского совета.

Образовательный омбудсмен также предоставила юридическую консультацию относительно дальнейших действий и заявила, что будет держать ситуацию на контроле.

Она напомнила, что пункт 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины предусматривает возможность увольнения работника, выполняющего воспитательные функции, если тот совершил аморальный проступок, несовместимый с продолжением такой работы. В частности, это может касаться педагогических работников.

В то же время статья 54 Закона Украины «Об образовании» обязывает педагогов соблюдать педагогическую этику, уважать достоинство участников образовательного процесса и защищать учащихся от любых форм физического или психического насилия.

«Убеждена, что безопасная образовательная среда — это необходимое условие для получения детьми образования. Прежде всего взрослые должны быть примером и теми, кому ребенок может доверять», — отметила Надежда Лещик.

Результаты служебного расследования должны установить все обстоятельства конфликта и определить дальнейшие решения относительно работницы лицея.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.