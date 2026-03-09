В Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девушку

Пострадала в тяжелом состоянии в больнице, водителю поставлено в известность о подозрении.

Сотрудники ГБР задержали инженера по охране и защите леса филиала Северного лесного фонда государственного предприятия «Леса Украины», который в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в Бюро.

По данным следствия, 7 марта около 19:30 в городе Кролевец Сумской области чиновник управлял служебным автомобилем и наехал на 15-летнюю девушку, которая шла по обочине дороги.

Предварительное признание показало, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП девушка получила тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.

Водитель задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

