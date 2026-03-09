  1. В Украине

В Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девушку

18:36, 9 марта 2026
Пострадала в тяжелом состоянии в больнице, водителю поставлено в известность о подозрении.
Сотрудники ГБР задержали инженера по охране и защите леса филиала Северного лесного фонда государственного предприятия «Леса Украины», который в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в Бюро.

По данным следствия, 7 марта около 19:30 в городе Кролевец Сумской области чиновник управлял служебным автомобилем и наехал на 15-летнюю девушку, которая шла по обочине дороги.

Предварительное признание показало, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП девушка получила тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.

Водитель задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ВС оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьей однополой пары

Верховный Суд оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьёй двух мужчин, подчеркнув, что это не означает легализацию однополого брака.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

