В Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девушку
Сотрудники ГБР задержали инженера по охране и защите леса филиала Северного лесного фонда государственного предприятия «Леса Украины», который в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщили в Бюро.
По данным следствия, 7 марта около 19:30 в городе Кролевец Сумской области чиновник управлял служебным автомобилем и наехал на 15-летнюю девушку, которая шла по обочине дороги.
Предварительное признание показало, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП девушка получила тяжелые телесные повреждения и находится в больнице.
Водитель задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).
