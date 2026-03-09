  1. В Украине

За долги по алиментам могут начислить до 50% штрафа: что предусматривает закон

19:48, 9 марта 2026
Размер финансовых санкций зависит от продолжительности задолженности, а взысканные средства направляют непосредственно на нужды ребенка.
За долги по алиментам могут начислить до 50% штрафа: что предусматривает закон
Несвоевременная уплата алиментов в Украине может иметь не только последствием накопление долга, но и привести к финансовым санкциям. При этом штрафы за алиментную задолженность имеют особую социальную функцию — взысканные средства направляются не в государственный бюджет, а непосредственно на нужды ребенка.

Как сообщают в Сумском межрегиональном управлении Минюста, законодательство предусматривает ряд механизмов воздействия на должников, которые уклоняются от выполнения родительских обязанностей. В частности, в случае длительной неуплаты алиментов к ним могут применяться штрафные санкции, размер которых зависит от суммы и срока задолженности.

Штраф за алиментные долги накладывается только через суд

Порядок принудительного исполнения решений о взыскании алиментов определен Законом Украины «Об исполнительном производстве». Одним из инструментов воздействия на должника является применение финансовых санкций в виде штрафа.

Поскольку исполнение решения о взыскании алиментов осуществляется в пределах исполнительного производства, постановление о наложении штрафа выносит государственный исполнитель. То есть для этого не нужно отдельно обращаться в суд.

Нужно ли обращаться к исполнителю для наложения штрафа

Государственный исполнитель действует в пределах открытого исполнительного производства в соответствии с требованиями законодательства. Если возникает основание для применения штрафа, он накладывается автоматически, необходимости для личного обращения у взыскателя нет.

Как определяется размер штрафа

Сумма штрафа не является постоянной. Она зависит от размера накопленной задолженности и продолжительности ее существования. Закон предусматривает такие размеры:

  • 20% — в случае увеличения размера задолженности должника на сумму, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 1 год.
  • 30% — за 2 года;
  • 50% — за 3 года.

Куда направляются взысканные штрафные средства

Финансовые санкции за неуплату алиментов имеют не только дисциплинирующий, но и социально-экономический характер. Взысканные штрафные средства направляются непосредственно взыскателю (тому из родителей, с кем проживает ребенок) и перечисляются на его счет.

Применяются ли штрафы во время военного положения

Введение военного положения не отменяет ответственности за несвоевременную уплату алиментов. Начисление штрафных средств за просрочку платежей продолжает действовать. Поэтому уклонение от выполнения родительской обязанности может привести к дополнительным финансовым расходам.

долг алименты штраф / штрафы

