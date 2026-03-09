В Киеве будут судить сотрудников Ощадбанка, которые сняли со счета умершего клиента почти 65000 долларов

Сотрудник киевского филиала АО «Ощадбанк» изменил в системе данные счета клиента, который умер в 2020 году.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц киевского филиала АО «Ощадбанк» по факту завладения денежными средствами умершего вкладчика, а также несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированной банковской системе. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что в 2023 году сотрудник киевского филиала АО «Ощадбанк» изменил в системе данные счета клиента, который умер в 2020 году. Далее он внес в систему недостоверную информацию о выдаче банковской платежной карты на имя этого умершего клиента.

«Активировав эту карту, обвиняемый, действуя уже по предварительному сговору с другим сотрудником банка, переводил деньги клиента на эту карту. Далее в течение 2023–2024 годов сообщники неоднократно с рабочего места проводили операции по снятию денег со счета клиента, в общей сложности завладев почти 65 тыс. долларов США», — заявили в прокуратуре.

Сотрудников банка разоблачили в апреле 2025 года. Тогда же им сообщили о подозрении.

В прокуратуре отметили, что банк компенсировал родственникам владельца счета украденные деньги, уволил этих сотрудников и обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время обвинительный акт в отношении уже бывших сотрудников банка направлен в суд для рассмотрения по существу.

