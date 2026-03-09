В Киеве наказали ряд «героев парковки», которые оставили автомобили на зеленой зоне

В столице привлекли к ответственности нарушителей ПДД.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе Киева наказали водителей, которые нарушили правила парковки — автомобили были припаркованы на зеленой зоне.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, с водителями патрульные провели профилактическую беседу, напомнили им правила дорожного движения и вынесли на водителей постановления по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП.

В полиции напомнили, что остановка и стоянка запрещаются:

на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон;

на перекрестках и ближе чем 10 м от края проезжей части;

ближе чем 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе чем 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

ближе 5 м от контейнерных площадок или контейнеров для сбора бытовых отходов;

на газонах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.