  1. В Украине

В Киеве наказали ряд «героев парковки», которые оставили автомобили на зеленой зоне

22:54, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В столице привлекли к ответственности нарушителей ПДД.
В Киеве наказали ряд «героев парковки», которые оставили автомобили на зеленой зоне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе Киева наказали водителей, которые нарушили правила парковки — автомобили были припаркованы на зеленой зоне.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Патрульная полиция Киева, с водителями патрульные провели профилактическую беседу, напомнили им правила дорожного движения и вынесли на водителей постановления по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП.

В полиции напомнили, что остановка и стоянка запрещаются:

  • на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон;
  • на перекрестках и ближе чем 10 м от края проезжей части;
  • ближе чем 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;
  • в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
  • ближе чем 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;
  • на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
  • в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
  • ближе 5 м от контейнерных площадок или контейнеров для сбора бытовых отходов;
  • на газонах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ВС оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьей однополой пары

Верховный Суд оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьёй двух мужчин, подчеркнув, что это не означает легализацию однополого брака.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]