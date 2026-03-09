  1. В Украине

В Киевской области разоблачили схему продажи фальсифицированного топливо через сеть АЗС

21:19, 9 марта 2026
Правоохранители разоблачили в Киевской области схему продажи фальсифицированного горючего через сеть АЗС — во время обысков изъяли более 146 тысяч литров бензина, дизеля и газа на сумму более 8 млн грн и более 18 млн грн наличных.
В Киевской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая реализовывала фальсифицированное горючее через сеть автозаправочных станций. Пятерым участникам группировки уже сообщено о подозрении в незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, с мая 2024 года по июль 2025 года подозреваемые наладили схему сбыта поддельного горючего. Для этого они обустроили нелегальную нефтебазу в Белоцерковском районе Киевской области, где хранилось незаконно производимое топливо. Оттуда его снабжали подконтрольными автозаправочными станциями.

АЗС работали без необходимых сертификатов качества, а продажа горючего не отражалась в финансовой отчетности. Реализация осуществлялась вне официального учета, что позволяло скрывать происхождение продукции и реальные объемы ее сбыта.

Во время обысков правоохранители изъяли более 57 тысяч литров бензина, почти 85 тысяч литров дизельного горючего и около 4,5 тысячи литров сжиженного газа. Примерная стоимость изъятого составляет более 8 миллионов гривен. Также были изъяты 29 резервуаров и оборудования для хранения и транспортировки горючего.

Кроме того, в помещениях фигурантов дела обнаружили финансово-хозяйственные документы, черновые записи, мобильные телефоны и более 18 миллионов гривен наличных денег.

прокуратура Киевская область АЗС

